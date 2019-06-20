Ne izlesek: Dört film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.

Beyaz Karga

Beyaz Karga, SSCB doğumlu, “Bale” denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Rudolf Nureyev’in Soğuk Savaş ortasında Batı’ya iltica etmesiyle yaşanan gerilimli zamanları konu alıyor. Nureyev’i, bale konusunda bir başka ünlü isim Oleg Ivenko canlandırıyor.

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Nureyev, 1950’lerin SSCB’sinde çekici kişiliği ve vahşi danslarıyla balenin ünlü yıldızları arasına girer. Batılı sanatçılarla olan ilişkileri ve fikirleri onu KGB ile amansız bir kedi fare oyununa sürükler. Yönetmenliğini Ralph Fiennes’in yaptığı filmde Oleg Ivanko, Ralph Fiennes, Adele Exarchopoulos ve Chulpan Khamatova başrolleri paylaşıyor.

Hotel Mumbai

Hotel Mumbai

Hindistan’ın en kalabalık kenti Mumbai’nin farklı noktalarında 26 Kasım 2008’de başlayan ve ünlü Taj Hotel’de sonlanan terör eylemleri dünyanın gündemine oturmuştu. Ülkenin önemli sembollerinden biri olan, 1903’ten beri hizmet veren beş yıldızlı otel, Hindistan’ın kalbi, finans merkezi ve Bollywood’un evi olarak da biliniyor.

Anthony Maras’ın yönettiği filmde Dev Patel, Armie Hammer, Nazanin Boniadi ve Anupam Kher oynuyor.

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Yazlık Ev

Film yönetmeni Anna, her yıl olduğu gibi bu yaz da ailesinin Güney Fransa kıyısındaki yazlık evinde tatil yapmaya gelmiştir. Hem kızıyla vakit geçirecek hem yeni filmini yazacak, hem de ailesine itiraf edemese de ayrıldığı sevgilisinin yasını tutacaktır. Ancak ortaya dökülen sırlar ve ailenin beklenmedik tepkileri yüzünden bu yaz tatili öncekilere hiç benzemeyecektir.

Valeria Bruni Tedeschi’nin yönettiği filmde Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi, Valeria Golino ve Noemie Lvovsky rol alıyor.

Katil Bebek Geri Döndü

Genç kadın, kapısı çalındığında kapıyı açar. Paspasın üzerine içerisinde ‘voodoo’ bebeği olan gizemli bir hediye paketi bırakılmıştır. Oyuncak bebek canlandığında, asla hayal edilemeyecek korkular zinciri başlayacaktır. Gizemli hediye bebekle birlikte genç kadın ve çevresindeki arkadaşları için geri dönüşü olmayan korkunç, lanetli bir dizi kabuslu olaylar silsilesi başlar. Lanetten kaçış yoktur.

Nathan Crooker, Kayden Phoenix ile Ruben Rodriguez’in yönettiği filmde Noemi Gonzalez, Bill Oberst Jr., Danielle Guldin ve Sabrina Garcia var.