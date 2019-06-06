Ne izlesek: Dört film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.

Büyülü Geceler

İtalya’da yapılan 1990 Dünya Kupası devam ederken, polis bir gece ölü birini bulup soruşturma başlatır. O sırada sinema dünyasında ise farklı bir hareketlilik yaşanmaktadır. Üç senarist önemli bir yarışmaya katılır. Üçü de yönetmen ve oyuncu ararlarken, İtalyan sinemasından birçok efsane isimle karşılaşırlar. Ancak yapımcının çevirdiği dolaplar yüzünden başlarına hiç beklenmedik olaylar gelir. Paolo Virzi’nin yönettiği filmde Mauro Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere ve Giancarlo Giannini rol alıyor.

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Kaçış Oyunu

Oyunsever çok samimi iki arkadaş olan Lucas ve Chloe, beğendikleri Paranoya adlı oyuna katılmaya karar verirler. İlk bulmacayı çözdükten sonra, oyunun finalinde ıssız ormandaki terk edilmiş bir akıl hastanesine ulaşırlar. Burada onları oyuna dahil olacak olan dört oyuncu daha beklemektedir. Bir süre sonra oyundaki bu akıl hastahanesinden sadece birinin sağ çıkabileceğini anlarlar. Jacques Kluger’in yönettiği filmin başrollerini Charley Palmer, Roxane Mesquida, Laetitia Chambon, Helena Chambon ve Priscilla Adade paylaşıyor.

En Sevdiğim Kumaş

Şam’da bir giyim mağazasında çalışan 25 yaşındaki Nahla yaşadığı sıradan hayatın boğuculuğundan kaçma hayalleri kurmaktadır. Annesi onu görücü usulü evlendirmek isteyince Nahla hiç oralı olmaz. Madam Jiji’nin üst katta açtığı ‘işletme’, bastırılmış cinselliği benliğinin ötesine geçen Nahla için arzularını keşfedeceği bir sığınak olur. Film, Suriye’de iç savaşın başladığı günlerde geçiyor. Gaya Jiji’nin yönettiği filmde Manal Issa, Gaya Jiji, Metin Akdülger ve Ula Tabari rol alıyor.

Koca Ayak

Arvid, gelmiş geçmiş en kötü huylu yetidir. Noel arifesinde hiç eline geçmemesi gereken bir listeye ulaşır. Onlarca yaramaz çocuğun adının bulunduğu bu liste sayesinde Noel Baba’yı etkisiz hale getirip bir daha geri dönemeyeceği bir yere gönderir. Noel’in gelmesini dört gözle bekleyen küçük bir çocuk olan Finn, Noel Baba’nın zor durumda olduğunu öğrenince hemen harekete geçer. Evan Tramel’in yönettiği ve Kj Schrock’un seslendirdiği animasyon Koca Ayak, bu haftasonu çocuklarınızla gidebileceğiniz bir film.