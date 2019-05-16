Ne izlesek: Dört film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.

Masumiyetin Dayanılmaz Çekiciliği

Claire, güzel bir genç kadındır. Üvey annesi Maud onu, babasından kalan otelde hizmetçi gibi çalıştırmaktadır. Bir süre sonra üvey annenin genç sevgilisi, Claire’e aşık olur. Kıskançlık sınırlarını aşan ve üvey kızına tahammülü kalmayan Maud, ondan kurtulmaya karar verir.

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Anna Fontaine’in yönettiği filmde Lou de Laage, Isabelle Huppert, Charles Berling ve Damien Bonnard rol alıyor.

Gün Batımı

1’inci Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Irisz Leiter adlı genç bir kadın, eskiden kendi ailesine ait olan şapka dükkanına giderek iş ister. Şehrin sosyetesini ağırlayacağı önemli bir organizasyona hazırlanan dükkanın yeni sahibi Brill, kadını başından savmaya çalışır. Fakat kayıp geçmişinin izinde olan Leiter’in dönüşüyle ortaya çıkan ailesinin bütün sırları tüm şehri sarsacaktır.

Laszlo Nemes’in yönettiği filmin başrollerini Juli Jakab, Vlad Ivanov, Marcin Czarnik ve Evelin Dobos paylaşıyor.

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Lanetli Kapı: Paranormal Orman

Küçük bir kasabada yaşayan ailenin hayatı bir gün ormana yaptıkları bir gezi sırasında gizemli bir kapı bulmalarıyla çok farklı ve bambaşka bir hal alır. Hayatları kötüye gitmeye başlayan aile, gizemli kapının sırrını öğrenmeye karar verir. Artık kullanılmayan bir kapı mı, yoksa kimsenin öğrenmek istemeyeceği karanlık bir gerçeğe açılan bir kapı mı olduğunun açığa çıkarmak isterler.

Billy Chase Goforth’un yönettiği filmde Katherine Forbes, John-Michael Fisher, Lauren Harper ve Levi Hudson oynuyor.



İçerdekiler

Bir öğretmen, darbe dönemi yıllarında mevcut iktidarın söylemine karşı bir bildiri dağıttığı gerekçesiyle suçlanır ve gözaltına alınır. Tutuklama kararı olmaksızın siyasi şube başkomiseri tarafından 185 gün boyunca baskı altında siyasi sorgusu yapılır. Eşiyle görüşme şansını yakaladığında, karşısına çıkarılan baldızı olunca psikolojik baskı devam eder. Sinemasever izleyici, kimin hangi durumda haklı ya da haksız olabileceğini sorgulamaya başlar.

Hüseyin Karabey’in yönettiği filmde Caner Cindoruk, Settar Tanriöğen, Gizem Soysaldı ve Feyyaz Duman rol alıyor.