Ne izlesek: Dört film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.

Gölge Savaşçı

‘Yönetmenin şimdiye kadar çektiği en iyi film’ olduğu dile getirilen Gölge Savaşçı (Ying – Shadow), Çin ve Uzakdoğu’ya özgün görselleri, aksiyonu ve estetik dövüş sanatı koreografisiyle sinemaseverleri büyülüyor. Orta Çağ’ın bilinmeyen gizemli sırlarını gözler önüne seren film, bir kralın topraklarını korumak için yaptığı mücadelesini konu alıyor. Yönetmen, tarihin en can alıcı dönemini anlatırken seyirciyi farklı karakterlerin bakış açılarına ortak ediyor.

Reklam

Zhang Yimou’nun yönettiği filmde Chao Deng, Li Sun, Ryan Zheng ve Qianyuan Wang rol alıyor.

Adaletsiz

Başrollerinde Mel Gibson ve Vince Vaughn’un yer aldığı Dragged Across Concrete, bir zanlıya uyguladıklar aşırı şiddetin görüntülerinin medyaya yansıması sonucu açığa alınan iki polisin, Brett Ridgeman ile Anthony Lurasetti’nin ilginç hikâyesini anlatıyor. İkili açığa alındıktan sonra parasız kaldıklarında, kendilerini hiç ummadıkları olayların içinde buluyor; adalet ile suç kavramları yer değiştirecektir.

S. Craig Zahler’in yönettiği filmin başrollerini Mel Gibson, Vince Vaughn, Don Johnson ve Tory Kittles paylaşıyor.

Reklam

Temizlikçi

Alice, hayatını tek başına sürdüren bir güzellik uzmanıdır. Evli bir adamla ilişkisi vardır ve bu ilişkisini bitirmek için çok yoğun bir çaba göstermektedir. Oturduğu sitede temizlikçilik yapan Shelly’yi haftada iki gün kendi evine de temizliğe almaya başlar. Shelly’nin yüzü bir kaza sonucu yanmıştır. Bu gizemli kadın sadece eve değil Alice’in hayatına da girer. Hatta onun kimliğine bürünür. Bu noktadan sonra işin geri dönüşü yoktur.

Jon Knautz’ın yönettiği filmde Alexis Kendra, Stelio Savante, Rachel Alig ve Elizabeth Sandy oynuyor.

Pokemon Dedektif Pikachu

Film, başarılı dedektif Harry Goodman’ın ortadan kaybolmasıyla başlıyor. 21 yaşındaki oğlu Tim, babasına ne olduğunu öğrenmek üzere harekete geçiriyor. Soruşturmaya Harry’nin eski Pokemon ortağı, son derece komik, kendi içinde bir bulmaca olan sevimli dedektif Pikachu yardım ediyor. İkili, bu esrarengiz ve karmaşık gizemi çözmek için güçlerini birleştiriyor.

Çocuklarınızla güzel vakit geçirebileceğiniz filmin yönetmeni Rob Letterman. Filmin oyuncu kadrosunda Ryan Reynolds, Justice Smith, Kathryn Newton ve Suki Waterhouse yer alıyor.