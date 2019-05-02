Ne izlesek: Dört film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.

Şampiyonlar

Film, eşiyle problemleri olan bir basketbol takımı koçunun mahkemenin verdiği 90 günlük zorunlu hizmet cezası süresince, zihinsel engelli oyunculardan oluşan bir basketbol takımını eğitmesini konu alıyor. Koçun başlangıçta bu işi ciddiye almayarak işten sıyrılmaya çalışmasının, zaman ilerledikçe koç ve oyuncuların birbirlerine ısınmasının ve karşılıklı korkularını yenmelerinin hüzünlü, duygusal ve bir o kadar da komik hikâyesi.

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Javier Fesser’in yönettiği filmde Javier Gutierrez, Athenea Mata, Juan Margallo ve Sergio Olmo rol alıyor.

Çifte Hayatlar

Çifte Hayatlar, değişen dünyaya ayak uydurmaya çalışan bir yayıncı ve yazarın hikayesini anlatıyor. Başarılı bir yayınevi yöneticisi olan Alain, yıllardır ünlü yazar Leonard ile birlikte çalışmaktadır. Leonard, yeni bir kitap hazırlığındadır. Alain ve Leonard bir yandan dijital dönüşümün edebiyat dünyası üzerindeki etkileriyle uğraşıp devrime ayak uydurmaya çalışırken, bir yandan da girdikleri orta yaş krizinin getirdikleri ile boğuşur.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Olivier Assayas’ın yaptığı filmde Juliette Binoche, Guillaume Canet ve Vincent Macaigne rol alıyor.

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High Life

Monte, ‘7’ numaralı uzay gemisinde bir bebekle birlikte yalnız başına yaşamaktadır. Gemi, bir kara deliğe, uzay ve zamanın büküldüğü bir noktaya doğru hızla yol almaktadır. Film; umutsuzluk, insanın hassasiyeti ve karşılaştığı her şeye karşın sevgi duymasını konu alıyor.

Prömiyerini Kanada’nın Toronto kentinde yapan filmin yönetmeni Claire çektiği bu ilk bilimkurguda, tüm oyuncularına çekimlerin yapıldığı Almanya’da, Köln’deki Avrupa Uzay Ajansı’nda astronot eğitimi aldırdı.

Filmde Robert Pattinson, Juliette_Binoche, Mia Goth ve Agata Buzek oynuyor.

Suikastçı

Cleveland polis departmanında göreve başlayan çaylak dedektif Michael’ın babası, o çocukken uyuşturucu skandalından hüküm görmüş bir dedektiftir. Micheal, hayatını onun gölgesi altında yaşamaktan fazlasıyla bunalmıştır. Şimdi ise babasının gölgesinden kurtulmak ve kendini kanıtlamak için eline büyük bir fırsat geçer. Polisin elinde bulunan 1 milyon dolar değerindeki uyuşturucu çalınıp, üstüne davayı yürüten dedektif ölünce Michael davayı almak için amirine yalvarır. Eline geçen fırsatı kaçırmak istemeyen Michael, davayı almayı başarınca hızla çalışmalara başlar.

David A. Armstrong’un yönettiği filmde Justin Chatwin, Mark Thompson, Elizabeth Anweis ve Robin Thomas rol alıyor.