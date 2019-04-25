Ne izlesek: Dört film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.

Eve Dönüş

Bir süredir rehabilitasyonda olan madde bağımlısı Ben, Noel arifesinde ailesinin yanına döner. Bu dönüş ailenin düzenini biraz sarssa da, Ben’in annesi Holly oğlunu içtenlikle karşılar. Fakat Holly, saklı gerçekler gün yüzüne çıktıkça oğlunun ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu fark eder. Fedakar anne, kritik 24 saat içerisinde ailenin çöküşüne engel olmak için her şeyiyle mücadele etmek zorunda kalacaktır.

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Peter Hedges’in yönettiği filmde Julia Roberts, Lucas Hedges, Kathryn Newton ve Rachel Bay Jones oynuyor.

Seninle Başım Dertte

Fransa’nın güneyinde bir kasabada geçen filmde Yvonne, herkesin gözünde kahraman olan komiser eşinin ölümünden sonra onun aslında yoz bir polis olduğunu öğrenir. Dahası, Antoine adlı masum birinin sekiz yıl hapis cezası almasına neden olmuştur. Yvonne hapisten salıverilen Antoine’a kendini eskort olarak tanıtır ve bir şekilde hayatı mahvolmuş bu adama yardımcı olmayı kendine iş edinir.

Pierre Salvadori’nin yönettiği filmde başrolleri Adele Haenel, Audrey Tautou ve Pio Marmai paylaşıyor.

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Lanetli Kapı: Paranormal Orman

Küçük bir kasabada yaşayan ailenin hayatı, bir gün ormana yaptıkları bir gezi sırasında gizemli bir kapı bulmalarıyla çok farklı ve bambaşka bir hal alır. Kapıyı bulmalarından sonra hayatları kötüye gitmeye başlayan aile, bu gizemli kapının sırrını öğrenmeye karar verir. Keşfettikleri şey, sadece artık kullanılmayan bir kapı mı, yoksa kimsenin öğrenmek istemeyeceği karanlık bir gerçeğe açılan bir kapı mıdır?

Yönetmenliğini Billy Chase Goforth’un yaptığı filmde Katherine Forbes, John-Michael Fisher, Lauren Harper ve Levi Hudson rol alıyor.

Corgi: Kraliyet Afacanları

Corgi Rex, Kraliçe Elizabeth’in bir numaralı dostudur. Resimleri fincanlarda, şapkalarda ve hatta trenlerin üzerinde olan bu ünlü ve soylu Corgi, majestelerinin izini kaybeder. Kendisini tehlikeli bir dövüş kulübünün bulunduğu barınakta bulan Corgi, bu macerasında arkadaşlığı, aşkı ve en önemlisi kim olduğunu keşfeder. Bu şirin film büyük veya küçük tüm çocuklar için…

Vincent Kesteloot ile Ben Stassen’in yönettiği animasyon filmi Jack Whitehall, Julie Walters, Tom Courtenay ve Jon Culshaw seslendiriyor.