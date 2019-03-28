Ne izlesek: Dört film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.



Deli ve Dahi

Dünya tarihinde ilk defa İngilizce kelimeleri bir araya getirip sözlük oluşturmak isteyen James Murray, bu sorumluluğun yükünü tek başına taşımaya çalışırken bir gün beklemediği bir mektup alır. Mektubu yazan Dr. Minor, sözlük için 10 bin kelime hazırlamıştır. Bu iki adamın yollarının kesişmesiyle günümüze Oxford İngilizce Sözlüğü’nün yanı sıra dönemin en sıra dışı başarı hikâyelerinden biri ulaşmıştır.

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Farhad Safinia’nın yönettiği filmde Mel Gibson, Sean Penn, Natalie Dormer ve Jennifer Ehle rol alıyor.

Kursk

Rus Donanması’nın K-141 Kursk adlı denizaltısı en iyi mürettebata sahiptir. Deniz subayı Kaptan Mikhail Kalekov, kendini işine adamış önemli bir subaydır, evde onu bekleyen hamile bir eşi ve çocuğu vardır. Mikhail ve mürettebat denizaltı Kursk’a biner ve Barents Denizi’nin derinliklerine dalarlar. Bir süre sonra beklenmedik patlamalar olur. Kurtarma gelene kadar yetecek hava ve erzak vardır ancak yardım ne zaman gelecektir?

Thomas Vinterberg’in yönettiği filmin başrollerini Lea Seydoux, Colin Firth, Matthias Schoenaerts ve Max Von Sydow paylaşıyor.

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Loro

The Young Pope dizisiyle tartışma yaratan İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino, bu kez skandallarıyla anılan İtalya’nın eski başbakanı Silvio Berlusconi’nin hayatına göz atıyor.

Sorrentino, Loro’da ünlü siyasetçinin hem özel hayatına dokunuyor hem de İtalyan siyasetini hicvediyor. Siyasi kariyerinin yanı sıra ülkesinin en zengin kişilerinden biri olan Berlusconi’nin portresini çizerken çok konuşulan skandalların perde arkasına da bakıyor.

Filmde Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio ve Kasia Smutniak rol alıyor.

Katil Avcısı

Arktik Okyanusu’nun derinliklerinde, Amerikalı denizaltı subayı albay Joe Glass, sorun yaşayan bir ABD denizaltısını ararken, dünya düzenini bozmakla tehdit eden çok gizli bir Rus darbesi yapılacağını öğrenir. Mürettebat ve ülke tehlikedeyken Albay Glass, kaçırılan Rus devlet başkanını kurtarmak ve Üçüncü Dünya Savaşı’nı durdurmak üzere düşman sularına sızmak için donanmanın seçilmiş elemanlarından oluşan bir ekip kurmalıdır.

Donovan Marsh’ın yönettiği filmde Gerard Butler, Gary Oldman, Linda Cardellini ve Toby Stephens oynuyor.