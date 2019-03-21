Ne izlesek: Dört film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.

Küçük Kardeşim Mirai

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Annesi kucağında ailenin yeni üyesiyle içeri girdiğinde, dört yaşındaki Kun’un dünyası tepetaklak olur. O güne kadar ailenin ilgi odağı olan Kun, kız kardeşi Mirai’nin doğumuyla birlikte kendisine yeteri kadar ilgi gösterilmediğini düşünür. Kız kardeşini bir türlü kabullenmeyen Kun, arka bahçedeki bir ağaç sayesinde büyülü dünyaya geçer ve iyi bir ağabey olma yolunda adım atar. Mamoru Hosoda’nın yönettiği filmde Masaharu Fukuyama, Haru Kuroki, Koji Yakusho ve Rebecca Hall başrolde.



Biz

Arkadaşlarıyla plajda geçirdikleri gergin bir günün ardından Adelaide Wilson ve ailesinin diğer fertleri tatil evlerine geri döner. Wilsonlar evde televizyon izlerlerken akşam karanlığı çöktüğü sırada garaj yolunda el ele tutuşmuş dört kişinin siluetini görür. Filmde, sevimli bir Amerikan ailesi, dehşet verici esrarengiz düşmanlarıyla yani kendilerinin tıpatıp aynısı olan kötü versiyonlarıyla karşı karşıya geliyor. Çetin, korkutucu ve amansız bir mücadeleye girişiyor. Filmin yönetmenliğini Jordan Peele yapıyor. Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss başrollerde.

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Hotel Mumbai

Hindistan’ın en kalabalık kenti olan Mumbai’nin farklı noktalarında 26 Kasım 2008’de başlayan ve ünlü Taj Hotel’de sonlanan terör eylemleri tüm dünyanın gündemini değiştirmişti. Ülkenin önemli sembollerinden biri olan ve 1903 yılından bu yana hizmet veren beş yıldızlı otel, Hindistan’ın kalbi, finans merkezi ve Bollywood’un evi olarak da biliniyor. Cihatçılarının planladıkları saldırıların üssü olarak seçilmesi bu yüzden bir tesadüf değil. Anthony Maras’ın yönettiği filmde başrolleri Dev Patel, Armie Hammer, Nazanin Boniadi ve Anupam Kher paylaşıyor.

Soğuk İntikam

Sessiz bir aile babası olan Nels, kar temizleyiciliği yaparak Rocky Dağları’ndaki bir kasabanın yollarının açık tutulmasını sağlamaktadır. Eşiyle birlikte turistlerin sıkça ziyaret ettiği bu yerde, konforlu bir kulübede, mutlu bir yaşam sürmektedir. Nels bir süre sonra bu sakin ve huzurlu kasabadan ayrılmak zorunda kalır. Çünkü oğlu bir uyuşturucu baronu tarafından öldürülmüştür. Vakit kaybetmeden intikam için oğlunu öldüren adamın peşine düşer. Hans Peter Moland’ın yönettiği filmde Liam Neeson, Tom Bateman, Tom Jackson ve Emmy Rossum rol alıyor.

Anadolu Turnesi

Türkiye’nin farklı yerlerinden gelip Beyoğlu’nda bohem bir müzik stüdyosunda ortak hayat kurmuş dört genç, saykedelik rock grupları Venus Music Peace Band ile Anadolu turnesine çıkmayı kafaya koyarlar. 2014 yazında, ülkedeki umutlu siyasi rüzgârdan ve Anadolu Rock’tan cesaretle, ekipmanlarını 80 Model bir Vosvos’a yüklerler ve yola revan olurlar. Niyetleri iyidir ama müzikleri kolay değildir. Deniz Tortum ile Can Eskinazi’nin yönettiği ve Cem Celal Bilge, Uğur Deynekli, Mert Coşar ile Mustafa C. Aydın’ın oynadığı belgesel film Başka Sinema dağıtımıyla vizyona çıkıyor.

