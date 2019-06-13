Ne izlesek: Beş film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden sizin için seçtik.

Tekne

Kayığıyla balık tutarken girdiği yoğun sis bulutu içinde yolunu kaybeden bir balıkçı, önüne çıkan terk edilmiş bir teknenin güvertesine sığınmak zorunda kalır. Kullandığı bu yabancı balıkçı teknesiyle hiç bilmediği esrarengiz sularda ilerledikçe, balıkçının yolculuğu daha da tatsız, korkutucu ve tedirgin edici bir hal almaya başlayacaktır.

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Winston Azzopardi’nin yönettiği filmde Joe Azzopardi başrolde.

Rocketman

Rocketman, İngiliz şarkıcı Elton John’un hikayesini konu alan, müzikal bir film… Filmde Reginald Dwight’ın utangaç piyano dehasından uluslararası süper star Elton John’a dönüşümünün yolculuğu anlatılıyor. Elton John’un en sevilen şarkılarının Taron Egerton performansıyla sergilendiği, tüm dünyada bağ kurulabilen ilham verici farklı hikaye, küçük bir kasabadan gelen bir çocuğun, pop kültürünün en simgesel figürlerinden birine dönüşmesini anlatıyor.

Dexter Fletcher’in yönettiği filmde Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden ve Bryce Dallas Howard rol alıyor.

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Siyah Giyen Adamlar

Aramızda başka gezegenlerden gelmiş uzaylıların yaşadığı fikri üzerine inşa edilmiş olan film, yerküreyi kapsayacak şekilde tıpkı evrenin kötü adamları gibi genişlemiştir. Ve, ödüllü Ajan H ve kararlı çaylak M bizleri güvende tutmak için ortak olurlar. Bir uzaylı tehdidiyle karşı karşıya kalınınca, ikilinin yeni maceraya beraberce atılmaları gerekir.

F. Gary Gray’ın yönettiği filmde Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Rebecca Ferguson ve Kumail Nanjiani yer alıyor.

Akıllara Seza

1997 yılında liseyi bitirmenin heyecanını yaşayan Mustafa, mezuniyet törenine giderken bir kaza geçirir. Komaya giren Mustafa, uzun yıllar uyanamaz. Aradan geçen 22 yılın ardından gözlerini açan Mustafa, sevdiği kız Seza’nın peşine düşer. Ancak onun komada olduğu dönemde birçok şey değişmiştir. Hayata yeniden başlayan Mustafa, bu süreçte teknoloji ve medeniyetle büyük bir çatışmaya girer.

Filmin yönetmeni Serdal Genç, oyuncu kadrosunda ise Aslıhan Güner, Ulaş İnan Torun, Timur Acar ile Kemal Uçar yer alıyor.

Bekçi

Salih, bir kasaba mezarlığında gece bekçiliği yapmaktadır. Her gün akşamüstü, bekçi kulübesine gelip sabah gün doğmadan geri dönmektedir. İlerlemiş yaşına rağmen yaklaşık iki kilometrelik yolu kat etmektedir. Yıllardır yaptığı iş nedeniyle içine kapanmış, yaşamdan kopmuştur. Yolda yaşadıkları, gece kulübeye gelen tuhaf adamlar ve her gece rüyasına giren genç bir kız, Salih’te paranoyaya dönüşmüştür.

Durmuş Akbulut’un yönettiği filmde Turan Özdemir, Serhan Süsler, Koray Ergun ve Uğur Karabulut başrolleri paylaşıyor.