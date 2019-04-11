Ne izlesek: Beş film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.

Hellboy

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Cehennemden gelen ünlü ve tanınmış çizgi roman karakteri Hellboy’un beyazperdedeki en son ve yeni macerasının başrolünde Stranger Things adlı televizyon dizisinin yıldızı David Harbour yer alıyor. Hellboy, intikam ateşiyle yanıp tutuşan ve insanlığa savaş açan bir büyücüye karşı amansız büyük bir mücadele başlatıyor.

Neil Marshall’ın yönettiği filmde, ayrıca, Milla Jovovich, Sasha Lane ve Daniel Day Kim rol alıyor.

After

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Üniversite öğrencisi olan Tessa, iyi niyetli, tatlı bir genç kızdır. Üniversitede ilk yılındadır. Mükemmel ders notları ve sevimli bir sevgilisi olan Tessa’nın hayatında her şey yolundadır. Liseden beri birlikte olduğu sevgilisine sadık olan Tessa, iyi bir geleceğe sahip olmak için hırsla çalışır. Ancak onun sevgilisine sadakat, ailesine saygı ve dersleri konusundaki sorumluluk üzerine kurduğu hayatı, Hardin Scott adındaki genç bir delikanlı ile tanışınca karmakarışık bir hal alır.

Jenny Gage’in yönettiği filmin başrollerini Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair ve Inanna Sarkis paylaşıyor.

Altın Eldiven

Honka, zararsız bir tip gibi gözüken, ‘Altın Eldiven’ adlı barda seçtiği kurbanlarını çatı katındaki evine götürerek öldüren bir katildir. Cesetleri evin kilerinde saklayan Honka, bir süreliğine de olsa Altın Eldiven’den uzaklaşır. Fakat alışkanlıklarından kurtulması kolay değildir ve işlediği cinayetler, polisin umursamazlığına rağmen saklanmayacak hale gelir.

Fatih Akın’ın yönettiği filmde Jonas Dassler, Margarete Tiesel, Marc Hosemann ve Katja Studt var.

Kardeşler

Aile büyüklerinin kararıyla kız kardeşini tuzağa düşüren Yusuf ve cinayeti işleyen Ramazan, küçük kardeş Yusuf’un islah evinden şartlı tahliyesiyle dört yıl sonra tekrar bir araya gelir. 18 yaşından küçük olan Yusuf, ceza indirimi nedeniyle ağabeyi Ramazan yerine polise teslim edilmiştir. İran yolu üzerinde olan aile işletmesi Tır Parkı, vicdan azabı çeken ve geçmişte yaptıklarından pişmanlık duyan Yusuf’un yeni hapishanesine dönüşür.

Ömür Atay’ın yönettiği filmde Yiğit Ege Yazar, Caner Şahin, Gözde Mutluer ve Nihal Koldaş rol alıyor.

Kapı

Yakup ve Şemsa çocukları ve torunlarıyla Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan Süryani bir ailedir. 25 yıl önce Mardin’den Berlin’e göç etmişlerdir. Mutlu günlerinin birinde Mardin’den bir telefon gelir. Bu sarsıcı telefon kaybettikleri oğulları Mikhael ile ilgilidir. Yakup ve Şemsa, torunları Nardin ile birlikte Mardin’e giderler. Ahşap ustası Yakup yıllardır gelmediği, özlediği köyünü terk edilmiş, evini de yağmalanmış görünce, evinin kapısının peşine düşecektir.

Nihat Durak’ın yönettiği filmin başrollerini Kadir İnanır, Vahide Percin, Timur Acar ve Erdal Beşikçioğlu paylaşıyor.