Ne izlesek: Beş film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden beşini sizin için seçtik.

Dumbo

Sirk sahibi Max Medici, eski yıldız Holt Farrier ile çocukları Milly ve Joe’yu çok büyük kulakları yüzünden sirkte alay konusu olan yavru bir filin bakımı için işe alır. Ancak, Dumbo’nun uçabildiğini farketmeleriyle, büyük eğlence merkezi Dreamland için hayvanları toplayan girişimci V. A. Vandevere’nin ilgisini çeken sirk muhteşem bir dönüşüm yaşar. Dumbo, yeni maceralara doğru kanatlanır, ta ki Holts, Dreamland’in bu parlak görüntüsünün altında çok karanlık sırlar yattığını öğrenene dek.

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Tim Burton’un yönettiği filmde Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito ve Eva Green rol alıyor.

Hayvan Mezarlığı

Hayvan Mezarlığı, karısı Rachel ve iki küçük çocuğuyla birlikte Boston’dan kırsal Maine’e taşınan ve sonrasında ailesiyle evinin yakınındaki ormanın derinliklerinde gizemli bir mezarlığı keşfeden Dr. Louis Creed’in hikâyesini konu alıyor. Louis, yaşadığı bir trajediden sonra garip komşusu Jud Crandall’a gider ve korkunç sonuçlara yol açacak bilinmez bir kötülüğü serbest bırakarak tehlikeli bir zincir reaksiyonu başlatır.

Kevin Kölsch ve Dennis Widmyer’in yönettiği filmde Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow ve Jete Laurence oynuyor.

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İhtiyar Adam ve Silah

Tucker, 70 yaşına kadar tam 18 kez hapishaneden kaçıp bir dizi banka soygununa imza atmış bir soyguncudur. Amerika’nın çeşitli kentlerinde soygunlara devam ederken, kamuoyunun desteğini de almıştır. Bu esnada dedektif John Hunt çeteyi çökertmeyi kafasına koymuştur. Tucker’ın son kaçış macerasında gönlünü kaptırdığı Jewel ise, mesleğini öğrendiği halde ona olan aşkından vazgeçmemiştir.

David Lowery’nin yönettiği filmin başrollerinde Robert Redford, Sissy Spacek, Casey Affleck ve Danny Glover var.

Shazam: 6 Güç

Hepimizin içinde bir süper kahraman vardır, bunu ortaya çıkarmak için sadece biraz sihir gerekir. Billy Batson, 14 yaşındaki kimsesiz çocuk, Shazam diye bağırdığı zaman, eski zamanlardan kalan bir büyücü sayesinde, yetişkin süper kahraman Shazam’a dönüşüyor. Kaslı, heykel gibi bir vücudun içinde hâlâ bir çocuk olan Shazam, her ergenin süper güçlerle yapacağı birçok şey yaparak hayatın tadını çıkarıyor.

David F. Sandberg’in yönettiği filmde Mark Strong, Asher Angel, Jack Dylan Grazer ve Djimon Hounsou rol alıyor.

Benden Hikayesi

Onur Barış’ın yönettiği ve Mert Barış’ın oynadığı belgesel, Türk edebiyatının usta ismi Sait Faik’in hayatını kendi ağzından anlatıyor.