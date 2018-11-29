Ne izlesek: Beş film önerisi

Vizyona bu hafta giren filmlerden seçtik.

Suçlu

Acil yardım hattında çalışan polis memuru Asger Holm, sıradan bir gece vardiyasında olağanüstü bir telefon alır. Hattın diğer ucunda kaçırılan bir kadın vardır. Asger oturduğu santral odasından onu kurtarmak için zamanla yarışırken bu çabasının hayati sonuçları olacağından habersizdir.

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2018 Sundance Film Festivali’nden İzleyici Ödülü’ne değer bulunan filmin yönetmenliğini Gustav Möller yapıyor. Suçlu’da Jakob Cedergren, Asger Holm, Jessica Dinnage ile Omar Shargawi başrollerde.

Yeşil Rehber

Piyanist Don Shirley, Manhattan’dan güneye doğru konser turu yapacaktır. Kendisiyle şehir şehir gezecek bir şoför arayışında olan Shirley, bir süredir işsiz olan Tony’yi işe alır. Tony, yolculuk sırasında ve ırkçılığın yaygın olduğu bu dönemde güvenli olan güzergahları kullanabilmek için ‘The Green Book’ isimli kılavuzdan yardım alır. Bu birbirinden farklı ikili, yolculukları boyunca tehlikeyle de nezaketle de karşılaşırlar.

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Peter Farrelly’nin yönettiği filmde Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini ile Don Stark başrolleri paylaşıyor.

Kötülük İçinde

Genç bir kadın olan Aesha, yaşadığı sıkıntılardan uzaklaşmak için farklı bir yere gitmeye karar verir. Geçmişte annesinin şehir dışında kaldığı yere doğru yola koyulur. Huzur bulmak için çıktığı bu yolculuk Aesha’nın hayatını alt üst eder. Annesinin gezdiği yerleri dolaşan Aesha, akşam eve gittiğinde kötü bir sürprizle karşılaşır. Gece yarısı kapısına gelen bir rahibin ardından bir kâbusun içerisine düşer.

Scott Jeffrey’in yönettiği filmde Becca Hirani, Lucy Chappell, Tiffany Ellen Robinson ile Thomas Mailand rol alıyor.

Borç

Eskişehir’de karısı Mukaddes ve kızı Simge ile birlikte yaşayan Tufan, küçük bir matbaada çalışmaktadır. Yan dairede yalnız oturan komşuları Huriye bir gece aniden fenalaşır. Doktor, Huriye’nin bir süre tek başına kalmaması gerektiğini söyler. Tufan, bakacak kimsesi olmayan Huriye’yi bir süre evinde tutmaya karar verir. Yaşadığı kimi korkuları sonucunda Tufan’ın iyilik hali sınavlardan geçer.

Filmi Vuslat Saraçoğlu yönetiyor. Filmin başrollerinde Serdar Orçin, İpek Türktan Kaynak, Rüçhan Çalışkur ile Ozan Çelik var.

Hedefim Sensin

Kıvanç Baruönü’nün yönettiği ve Ata Demirer, Demet Akbağ, Gonca Vuslateri ile Tarık Ünlüoğlu’nun oynadığı filmde Zekeriya Taştan, hayatını İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak kazanmaktadır. ‘Bülbülün çilesi dilindendir’ misali Zekeriya da bir gün yanlış yerde, yanlış zamanda öter. Böylece İstanbul’u terk etmek zorunda kalır.

İlk defa ayak bastığı Gökçeada’da sadece Zekeriya’nın hayatı değişmekle kalmaz, Hafize’nin, Leyla’nın ve Yarım Hasan’ın hayatı da tamamıyla değişir, yani kaderin hedefinde artık tüm kahramanlarımız vardır.