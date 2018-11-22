Ne izlesek: Beş film önerisi

Vizyona bu hafta giren filmlerden seçtik.

Put Şeylere

Bir grup sanatçının hayatı, hayatlarına giren bir el kamerası nedeniyle bambaşka bir hal alır. Kabloyla birbirine bağlı iki ev arkadaşı, ölüleri dirilten bir hemşire, bir torbacı, narsist bir yönetmen gibi birbirinden farklı karakterlere sahip olan gruptan kamera sayesinde kiminin şansı dönecekken kiminin de hayatı kararacak.

Reklam

Onur Ünlü’nün yönetmen koltuğunda oturduğu filmin kadrosunda Türkü Turan, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Öykü Karayel, Elit İşcan gibi isimler yer alıyor.

Muhtemel Aşk (In the Aisles)

Christian, süpermarkette çalışan genç bir adamdır. Karanlık geçmişini ardından bırakmaya çalışan Christian, yeni ortamına ayak uydurmaya çalışır. Uzun koridorlar, telaşlı kasa kuyrukları ve yük kaldırma araçlarından oluşan bambaşka bir hayata adım atan genç adamın en büyük destekçisi Bruno olur. Christian, kendisine çocuğuymuş gibi davranan Bruno sayesinde işi kolayca öğrenir. Genç adam raf istifleyicisi olarak çalıştığı marketin şeker reyonunda çalışan Marion’u görür görmez aşık olur. Ancak kendi küçük dünyasında bu aşkı yaşatmak Christian için hiç de kolay olmaz.

Reklam

Yönetmen koltuğunda Thomas Stuber’ın oturduğu filmde Christian karakterine Franz Rogowski hayat veriyor.

Grinç (The Grinch)

Whoville sakinleri her yıl Noel’de biraz daha büyük, daha parlak ve daha gürültülü kutlamalarla kasabanın huzurunu bozmaktadırlar. Bu yıl Grinç’in neşeli komşusu Bricklebaum’un da aralarında olduğu Who sakinleri Noel’i üç kat daha büyük bir kutlamayla karşılayacaklarını ilan ettiklerinde Grinç, kendisi için biraz huzura ve sessizliğe kavuşmanın tek bir yolunun Noel’i çalmak olduğunu fark eder.

Scott Mosier ve Yarrow Cheney’in yönettiği filmde seslendirmeler Yekta Kopan, Azra Ayorak, Enver Güçlü ile Ebru Aktaç’tan.

Yaz

Efsanevi rock starı Viktor Tsoy ile onun akıl hocası olan genç müzisyen Mike ve Mike’ın eşi Natasha arasındaki aşk üçgeni. Genç müzisyen Viktor, yeni bir grup kurmanın hazırlığındadır. Kino adını verdikleri grubun kurulma arifesinde ülkede Iggy Pop, Talking Heads, Lou Reed, Led Zeppelin, David Bowie’nin gibi sanatçıların kaçak plakları elden ele dolaşmakta, rock’n’roll ve blues kültürü yaygınlaşmaktadır. Victor’un hayatı tam da bu dönemde Zoopark grubunun lideri Mike Naumenko ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. Victor, kendisini bir anda, Mike ve Mike’ın eşi Natasha arasında bir aşk üçgeninde bulur.

Biyografik yapımın kadrosunda Roman Bilyk, Irina Starshenbaum, Filipp Avdeyev, Nikita Efremov, Alexander Kuznetsov gibi isimler yer alıyor.

Bizi Hatırla

Kaan, çalışma hayatında yükselmiş, başarılı bir kariyere sahip olmuştur. Eşi, iki çocuğu ve işiyle ilgilenirken, memleketteki babası Eşref’i biraz ihmal etmiştir. Günün birinde babası rahatsızlık geçirir. İşleri yoğun olduğundan babasını İstanbul’a, yanına getirmeyi tercih eder. Son derece iyi niyetli olan Eşref Bey, burada yük olduğunu hissedince geri dönmek ister. Bulundukları durumda birbirlerine ne kadar yabancılaştıklarını göreceklerdir.

Çağan Irmak’ın yönettiği filmde Altan Erkekli, Tolga Tekin, Özge Özberk ile Binnur Kaya rol alıyor.