Ne izlesek: Beş film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.

Geçmişin Sırları

Yıllar önce Hindistan’a yerleşen Isabel’in, hayatını adadığı yetimhanedeki koşulları iyileştirmek için bir destek bulmaya ihtiyacı vardır. Bunun için önce New York’a gitmesi gerekir. Burada zengin, başarılı bir iş kadını, eş ve anne olan Theresa ile tanışır. Theresa, yetimhaneye milyonlar bağışlamaya hazırdır. Isabel’den küçük bir isteği vardır, hafta sonu kızının düğününe onun da mutlaka gelmesini ister.

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Bart Freundlich’in yönettiği filmde Michelle Williams, Julianne Moore, Billy Crudup ve Will Chase rol alıyor.

Deri Ceket

Georges’un gözü püsküllü süet ceketinden başka hiçbir şeyi görmez. Hatta başkalarının herhangi bir cekete sahip olması fikrine katlanamaz. Karısı tarafından terk edilmiş, her şeyini kaybetmiş bir adam olarak ceketine duyduğu saplantı Georges’un içinden bir cani çıkarır.

Mr. Oizo mahlasıyla hatırı sayılır bir üne sahip tekno ve elektronik müzik DJ’i olarak da bilinen Quentin Dupieux’un yönettiği filmde Jean Dujardin, Adele Haenel, Albert Delpy, Coralie Russier ve Laurent Nicolas rol alıyor.

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Cinayet Süsü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri günün birinde hiç alışık olmadıkları bir cinayet vakasıyla karşılaşırlar. Yılların deneyimine sahip Başkomiser Emin, arkadaşları Komiser Salih, Komiser Asuman ve Komiser Yardımcısı Alaattin’den oluşan ekip cinayet olayına el koyar fakat tuhaf cinayetlerin ardı arkası kesilmez. Ekibin elinde ne delil ne de ipucu vardır. Cinayetler sürdükçe sinirler gerilmeye, amirler iyice rahatsız olmaya başlar.

Ali Atay’ın yönettiği filmde Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt ve Feyyaz Yiğit oynuyor.

Cep Herkülü: Naim

Film, halter sporunda aşılması zor başarılara imza atan halterci Naim

Süleymanoğlu’nun hayatını konu alıyor. Spor kariyerine 47 dünya rekoru, üç Olimpiyat Altın Madalyası, altı Avrupa Şampiyonluğu ve yedi Dünya Şampiyonluğu sığdıran Süleymanoğlu, kendi ağırlığının üç katı ağırlık kaldırabilen sporcu olarak tarihe geçti. Türkiye’ye güreş dışında olimpiyatlarda altın madalya kazandıran ilk sporcu oldu.

Özer Feyzioğlu’nun yönettiği filmde Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk ve Gürkan Uygun rol alıyor.

Karabasan

Bir psikiyatr ailesini öldüren genç bir kızın işlediği cinayetlerin nedenini anlamak için günlüğünü okumaya başlar. Günlüğü okudukça genç kızın aklını kaybetmesine neden olan uykusuzluk ve kafa karışıklığı gibi durumları kendisi de yaşamaya başlar.

Joe W. Nowland’ın yönettiği filmde başrolleri Kelly Frances Fischer, Scott Broughton, Traci L. Newman ve Tatiana Warden paylaşıyor.