Ne izlesek: Beş film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.

Örümcek Adam: Evden Uzakta

Filmde Tom Holland, ‘Avengers: Endgame’deki olayların ardından değişmiş bir dünyada yeni tehditlere karşı durmak için harekete geçmesi gereken süper kahraman olarak geri dönüyor. Film, Örümcek Adam evrenini genişletirken, Peter Parker’ı kendi ‘çöplüğü’ olan New York’tan ve güvenli limanından çıkartıp, aslında bir okul gezisi olması gereken Avrupa turuna götürüyor.

Reklam

Jon Watts’ın yönettiği filmde Tom Holland, Samuel L. Jackson, ZendayaX ve Cobie Smulders rol alıyor.



Kül En Saf Beyazdır

Dönüşüm geçiren bir ülke ve toplumun dışında kalmış iki insan. 16 yıla yayılan bir aşk hikayesi. Mafya üyesi sevgilisi Bin için hapse giren Qiao, beş yılın ardından hapisten çıkar ve Bin’i aramaya başlar. Çin’in yakın tarihine ışık tutan film, gangster dünyasında geçen trajedilerle dolu bir ilişkinin izlerini sürüyor.

Cannes’da Altın Palmiye için yarışan filmin yönetmenliğini ise usta yönetmen Jia Zhang Ke yapıyor. Jia Zhang Ke’nin yönettiği filmde Tao Zhao, Fan Liao, Zheng Xu ve Jiali Ding rol alıyor.

Reklam

İntikam

Ja Yoon, bir hükümet tesisinden kaçar ve tüm hafızasını kaybeder. Yaşlı bir çift bu küçük kızı evlerine alır. Ja Yoon, yıllar içinde büyüyerek parlak bir lise öğrencisi olur. Ve, maddi sıkıntı içindeki ailesine yardım edebilmek için TV’de bir yarışma programına katılır. TV’de göründüğü anda, karşısına bir takım garip insanlar çıkmaya başlar. Bunlar, kaybolduğu günden beri onu aramakta olan adamlardır.

Park Hoon Jung’un yönettiği filmde başrolleri Kim Da Mi, Cho Min Soo, Park Hee Soon ve Choi Woo Shik paylaşıyor.

Tekne

Kayığıyla balık tutmayı sürdürürken girdiği yoğun sis bulutu içinde yolunu yordamını kaybeden bir balıkçı, önüne çıkan terk edilmiş bir teknenin güvertesine sığınmak zorunda kalır. Bir müddet sonra etrafını kontrol edip baktığında ise kullandığı kayığıyla birlikte ortadan kaybolduğunu fark eder. Kullandığı bu yabancı balıkçı teknesi ile hiç bilmediği esrarengiz sularda ilerledikçe, balıkçının yolculuğu daha da tatsız, korkutucu ve tedirgin edici bir hal almaya başlayacaktır.

Winston Azzopardi’nin yönettiği filmde Joe Azzopardi var.

Sevimli Dostlar

11 yaşındaki Lilli hayvanlarla konuşabilmektedir ancak bunu ailesi dışında kimse bilmemektedir. Lilli, yeni evlerine taşındıklarında bir hayvan hırsızının, hayvanat bahçesindeki bebek fil Ronni’yi kaçırdığını öğrenir. Lilli, yeni sınıf arkadaşı Jess ile birlikte kaçırılan Ronni ve diğer hayvanları kurtarmak için harekete geçer.

Joachim Masannek’in yönettiği filmde Malu Leicher, Christoph Maria Herbst, Tom Beck ve Aylin Tezel rol alıyor.