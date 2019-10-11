Ne izlesek: Altı film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.

Acı ve Zafer

Pedro Almodovar’ın yönettiği filmde başrolleri Antonio Banderas, Penelope Cruz, Asier Etxeandia ve Leonardo Sbaraglia paylaşıyor.

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Filmde, Mallo’nun çocukluğunu yaşadığı 60’lı yıllar, annesiyle birlikte köylerinden ayrılıp daha rahat bir yaşam umuduyla Valencia’ya göç etmesi, 80’lerin Madrid’inde kalbinin hızla çarpmasına neden olan unutulmaz ilk aşkı anlatılıyor. Bunların yanısıra kendisi için kurtuluş ve terapi aracı olan yaz mevsimine ve sinemayla tanışmasına ve kendisini tanımasına yol açan olaylara değiniliyor.

Saklambaç

Film, düğününü eşi Alex’in ailesinin malikanesinde Grace’in, kocasının ailesinin geleneksel oyunlarına katılması sonrası başından geçen ilginç olayları anlatıyor. Grace ve Alex, 18 aylık ilişkilerini, Alex’in ebeveynlerinin malikanesinde evlilikle taçlandırırlar fakat gelin için dikkatlice yapılmış bir plan vardır. Grace hala gelinlik üzerindeyken hiçbir kuşku duymadan eşi ve ailesinin geleneksel aile oyunu dedikleri oyunu oynamak için gece yarısı onlarla toplanır. Ailenin yeni bireyi olarak Grace, oynayacakları oyunu seçmek üzere masanın üzerindeki oyun kartlarından birini çekmelidir. Çektiği kart nadiren çıkan Saklambaç kartıdır ve oyuna başlamak için Alex’i geride bırakıp sessizce bir yerde saklanmalıdır. Diğerleriyse güneş doğmadan onu bulacaktır.

Filmi Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillet yönetiyor.

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İkizler Projesi

Will Smith’in başrolünde yer aldığı film, deneyimli bir kiralık katil olan Henry’nin, kendisini öldürmek için peşine düşen kişinin 25 yıl önce kendisinden alınan genlerle oluşturulmuş ‘klonvari’ biri olduğunu fark etmesiyle gelişen olayları konu ediniyor. Ang Lee’nin yönettiği film, bir anda her hareketini önceden tahmin edebilen, gizemli, genç bir ajan tarafından hedef alınıp takip edilen seçkin suikastçı Henry Brogan’ın hikayesini anlatıyor.

Filmde Will Smith’e Clive Owen ve Benedict Wong eşlik ediyor.

Gerçeğin Peşinde

Noomi Rapace ve Rebecca Bower’ın başrolünde yer aldığı film, bir yangında kızını kaybetmiş olan Lizzie’nin, kızına çok benzettiği yedi yaşındaki Lola ile tesadüfen tanışması sonucu gelişen olayları konu ediniyor. Kocası Mike’la boşanma sürecinde olan Lizzie’nin tüm hayatı işi ve 11 yaşındaki oğlu Thomas’tır. Bir gün tesadüfen gördüğü yedi yaşındaki Lola, onu geçmişe götürür. Yıllar önce doğum yaptığı hastanede çıkan yangın yüzünden kızını kaybeden Lizzie, hala olayın etkisinden çıkamamıştır. Lola’yı görür görmez, onun yangında öldüğü söylenen kızı olabileceğini düşünür. Bu takıntısı hızla büyür, Lola ve annesi Claire ile yakınlaşmak için Lizzie herkesin hayatını tehlikeye atan bir oyuna başlar. Lizzie’ye kimse inanmasa da giderek büyüyen bu takıntıyla Lizzie ne kadar ileri gidecektir? Lola gerçekten onun kızı olabilir mi?

Filmin yönetmeni Kim Farrant.

Aşkı Beklerken

‘İspanyol Pansiyonu’ filmiyle tanınan Cedric Klapisch’in yönettiği film, komşu olmalarına rağmen henüz tanışmamış olan Remy ve Melanie’nin birbirine paralel giden izole hayatlarını odağına alıyor. Remy ve Melanie Paris’te yan yana dairelerde oturan iki genç komşudur. Bugüne kadar birbirleriyle tanışmamışlar. İkisinin de bu büyük şehirde oldukça yalnız hayatları vardır. İkisi de hayatlarının aşkını aramaktadır. Her gün aynı kaldırımdan yürüyen, aynı yerden alışveriş yapan, her sabah aynı manzaraya uyanan, gece aynı dertlerle yatağa giren ve gerçek aşkı arayan bu iki genç insanın yolları acaba bir gün kesişecek midir?

Cedric Klapisch’in yönettiği filmde François Civil ve Ana Girardot rol alıyor.

7. Koğuştaki Mucize

Memo ve Ova, Anadolu’nun küçük bir kasabasında, Fatma Ana’yla birlikte yaşayan bir baba ve onun yedi yaşındaki küçük kızıdır. Memo, mental yetersizliği olan bir çobandır. Üçü birlikte göl kenarında küçük bir evde, hayatlarını sürdürmektedirler. Ova yedi yaşındadır. Memo da yedi yaşındaki bir çocuğun zekasına sahiptir. Memo’nun hayattaki tek motivasyonu Ova’ya ve yaşama duyduğu sevgidir.

Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği filmde Aras Bulut İyinemli, Nisa Sofiya Aksongur, Sarp Akkaya ve Celile Toyon rol alıyor.