Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 27’ye çıktı

İşsizlik oranı kasım döneminde bir önceki yıl aynı dönemine göre 0.4 puan azalışla yüzde 12.9 oldu.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim-kasım-aralık ayı verilerini içeren kasım dönemi istihdam verileri şöyle:

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*Tarım dışı işsizlik 0.6 puanlık azalışla yüzde 14.8 oldu

*İşsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 303 bin kişi azalarak yaklaşık 4 milyon oldu.

*İşgücüne katılma oranı kasım döneminde yüzde 49.3.

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*İstihdam bir önceki yıl aynı döneme göre 1.1 milyon azalarak 27.1 milyon oldu.

*15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.9 puanlık artışla yüzde 25.4, istihdam oranı 3 puan azalarak yüzde 29.6 oldu.

*Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.9 puanlık artışla yüzde 27.1 oldu.

*Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 12.9 oldu.