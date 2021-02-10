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Yaramazlara biraz batar!

Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 27’ye çıktı

İşsizlik oranı kasım döneminde bir önceki yıl aynı dönemine göre 0.4 puan azalışla yüzde 12.9 oldu.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim-kasım-aralık ayı verilerini içeren kasım dönemi istihdam verileri şöyle:

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*Tarım dışı işsizlik 0.6 puanlık azalışla yüzde 14.8 oldu

*İşsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 303 bin kişi azalarak yaklaşık 4 milyon oldu.

*İşgücüne katılma oranı kasım döneminde yüzde 49.3.

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*İstihdam bir önceki yıl aynı döneme göre 1.1 milyon azalarak 27.1 milyon oldu.

*15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.9 puanlık artışla yüzde 25.4, istihdam oranı 3 puan azalarak yüzde 29.6 oldu.

*Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.9 puanlık artışla yüzde 27.1 oldu.

*Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 12.9 oldu.

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