Ne dinlesek: Üç şarkı önerisi

SERTAÇ ÇOMAK

Bu ay çevrimiçi platformlarda yayımlanan bestelerden seçtik.

1. Eskiz – Bir Araya Gel

Fotoğraflar: Instagram

Rock’n roll üçlüsü Eskiz, üretmeye hız kesmeden devam ediyor. Geçten eylül ayında ‘Eskiz’ etiketiyle ‘Kozmik Ruh Dansı’ adlı uzunçalar albümü çıkaran grup, yaklaşık iki hafta önce ‘Bir Araya Gel’ isimli tekliyi bir video kliple yayımlayarak “Hadi kendini ver biraz, bu yana gel” dedi. Güçlü gitarları, istemsizce hareket ettiren bas ve davulları ve cesur sözleriyle ‘Bir Araya Gel’, Bilge Han Deniz ve Onur Çakır’ın hazırladığı videoyla Youtube’da ve 2 Nisan’da Spotify’da.

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2. Çıkıntı – Rutubetli Kutu

‘Cehennemden kavruk cayır cayır hiphop’ yapan Çıkıntı, deneysel ve karanlık kısaçalar albümü ‘Entropist Lehçe’deki ‘Rutubetli Kutu’ ve diğer şarkılarıyla şehir yaşantısı ve toplumun dinamiği hakkında farklı bir perspektif sunuyor. ‘Mevzu Records’ etiketiyle yayımlanan ve prodüksiyonunu ‘Teo’nun üstlendiği albüm deneysel-distopik sesleri ve sivri diliyle Youtube ve Spotify‘da yayında.

3. Ati ve Aşk Üçgeni – Yaşlı Köpek

Ruh pop üçlüsü Ati ve Aşk Üçgeni’nin iki hafta önce yayımlanan ‘Yaşlı Köpek’ adlı teklisi aslında 2018 yılında yayımlanan ‘Gecenin Karanlığında’ adlı albümlerinde yer alan aynı isimli şarkının yeniden düzenlenmiş hali. ‘Koşturmadan tempo tutturabilen davulları’, yumuşak gitar, klavye tonları ve hayatın içinden sözleriyle ‘Yaşlı Köpek’ Youtube ve Spotify‘da.