‘Ne dersiniz?’: Habertürk muhalif MHP’li Halaçoğlu’na program davetini ‘geri çekti’

Bugün partiden ihraç edilen MHP’li vekil Yusuf Halaçoğlu, gelecek hafta ekrana çıkacağı Habertürk TV’nin davetini geri çektiğini duyurdu.

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu kullanacaklarını açıklayan eski milletvekili Sinan Oğan ve halen milletvekilliği görevindeki Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve İsmail Ok partiden ihraç edilmişti.

Habertürk’ün kararını Twitter hesabından duyuran Halaçoğlu, “Dün gece Habertürk’ten aradılar. Çarşamba için programa davet ettiler. Bugün öğleyin aradılar, özür dilediler. Yapamayacaklarmış. Ne dersiniz?” dedi.

Dün gece habertürkten aradılar çarşamba için programa davet ettiler.Bugün öğleyin aradılar özür dilediler. Yapamayacaklarmış.Ne dersiniz? — Yusuf Halaçoğlu (@yusufhalacoglu) March 10, 2017

Oğan da, gazeteci Nagehan Alçı’nın hakkında ‘ırkçı’ demesi üzerine kendisine söz hakkı tanımayan Habertürk TV’yi ‘Gücü özgürlüğünde’ biçimdeki ‘şiar’ı üzerinden eleştirmiş, “Gücü yalakalığında” demişti.

Üst üste saldırılar

MHP’nin AKP’yle beraber Meclis’te geçirdiği anayasa değişikliğine ‘Hayır’ diyen ve geçen haftalarda referandum için çalışmalarına başlayan ‘muhalif’ MHP vekilleri üst üste saldırıya uğramıştı.

Sinan Oğan, İstanbul’daki Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki konferansta, “MHP’li biri kendi partisinin kapatılmasına neden ‘Evet’ desin” deyince izleyicilerden biri “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” diye slogan atıp sahneye çıkarak Sinan Oğan’a saldırmış, kürsüyü de devirmişti.

Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilere konuşan Bahçeli, Oğan’a yapılan saldırıyla ilgili soruya şu yanıtı vermişti: “Bunun neresini değerlendireyim? Bir kişi kürsüyü yıkıyor. Kimseye bir şey olmuyor. Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz.”

Mersin’in Silifke ilçesinde 16 Nisan’daki ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ çalışması yürüten Özdağ ve Halaçoğlu’nun etkinliğini yaklaşık 30 kişilik grup ‘basmıştı.’ Grup Bahçeli lehine sloganlarla salona zorla girerken kürsüyü de işgal etmişti.