Ne de olsa yüzücü: Baykal, ‘Adalet Yürüyüşü’ne ‘şimdilik’ katılmıyor

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne katılmayacağını anlattı: “O yürüyüşün içinde yer almamış fakat o yürüyüşün amacını ve arkasındaki şikayeti, talebi paylaşan Türkiye’de milyonlarca insan var. Ben de o insanlardan biriyim.”

Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a 15 Haziran’da yürüyüş başlatmıştı.

‘İyi niyetli bir eylem’

Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nde konuşan Baykal, Türkiye’de adaletin ‘siyasallaştığını’ söyledi.

Baykal şöyle devam etti: “Bu tablo karşısında Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu adalet krizini toplumun anlamasına ve bu konuda duyarlılığın geliştirilmesine katkı yapmak amacıyla genel başkanın başlattığı adalet yürüyüşü tablosuyla karşı karşıyayız. Bu demokratik bir hak kullanımı niteliğinde bir uygulamadır. İnsanların tepki göstermesi demokrasinin doğal bir uygulamasıdır. Barışçıl bir anlayış içinde, iyi niyetli bir eylem. Yaşadığımız adalet krizinin ciddiyetinin herkese anlatma ihtiyacı temel bir konudur. Böyle bir yürüyüş başarılı şekilde devam ediyor. Bir tartışmanın başlatılmaya çalışıldığına tanık oluyoruz.”

‘Yeni zorlamalar olursa yürüyecek milyonlar var’

Yürüyüşün sokakta yargılama olmadığını aktaran Baykal, adalet talebinin her yerde dile getirileceğini kaydetti.

Baykal, bir gazetecinin “Yürüyüşe katılacak mısınız?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Başarılı bir yürüyüş gerçekleştiriliyor. Demokratik bir anlayış içinde yürüyüş şu ana kadar yaşandı. Bundan sonra da umarım öyle gerçekleşecektir. O yürüyüşün içinde yer almamış fakat o yürüyüşün amacını ve arkasındaki şikayeti, talebi paylaşan Türkiye’de milyonlarca insan var. Ben de o insanlardan biriyim. İktidara tavsiyem, bizi de yürümek zorunda kalacağımız zorlamalardan uzak kalmasıdır. Bu yürüyenler yürüyebileceklerin sadece bir kısmıdır. Henüz yürümeyen ama yeni zorlamalara başvuracak olursa kesinlikle yürüyecek olan milyonlar var.”