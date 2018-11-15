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Yaramazlara biraz batar!

NBC: ABD, Gülen’i ülkeden göndermeyi düşünüyor

ABD yönetiminin Fethullah Gülen’in ülkeden çıkarılmasının mümkün olup olmadığını araştırdığı öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Amerikan NBC televizyonuna konuşan iki üst düzey yetkili ve konuya yakın iki diğer kaynak yönetimin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı yatıştırıp Suudi Arabistan yönetimi üzerindeki baskıyı azaltmak için yollar aradığını söyledi.

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Yetkililer, yönetimin geçen ay Gülen’in yasal yollarla ülkeden gönderilmesinin mümkün olup olmadığı konusunda federal emniyet birimlerine danıştığını aktardı.

Buna göre, Beyaz Saray, Adalet Bakanlığı’na ve FBI’a Gülen’in dosyasının yeniden açılması için talimat verdi ve İç Güvenlik Bakanlığı’ndan Gülen’in yasal durumuyla ilgili bilgi talep etti.

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Habere göre, Ulusal Güvenlik Konseyi ve FBI konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı’nın ise görüş taleplerine yanıt vermediği belirtildi.

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