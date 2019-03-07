NBA yıldızı LeBron James, ‘Majesteleri’ni geride bıraktı

NBA yıldızı LeBron James, son olarak 2003’te parkeye çıkan Michael Jordan’ı sollayarak en çok sayı atanlar listesinde dördüncü sıraya yerleşti.

Fotoğraf: Reuters

BBC’nin haberine göre Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi’nin (NBA) 34 yaşındaki yıldızı, takımı Los Angeles Lakers’ın Denver Nuggets karşısında 115-99 galip geldiği maçta 31 sayı kaydederek toplamda 32 bin 311 sayıya ulaştı. Listenin beşinci sırasındaki ‘Majesteleri’ lakaplı Michael Jordan’ın 32 bin 292 sayısı bulunuyor. ABD’li basketçi, ayakkabısına ‘Teşekkürler MJ’ yazarak spor yorumcuları ve sporseverler tarafından sık sık kıyaslandığı Jordan’a ‘mesaj’ gönderdi.

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2003’ten beri 1190 maça çıkan James, geçen yıl temmuz ayında 154 milyon dolarlık (yaklaşık 836 milyon lira) anlaşmayla Los Angeles Lakers’ın kadrosuna katılmıştı.

NBA tarihinin en çok sayı atanlar listesinin zirvesinde emekliye ayrılan üç basketçi yer alıyor:

Kareem Abdul-Jabbar, 38 bin 387

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Karl Malone, 36 bin 928

Kobe Bryant, 33 bin 643