NBA tarihinde ilk: Draymond Green dört sayıyla tamamladığı maçta ‘triple double’ yaptı

NBA’de Golden State Warriors forması giyen Draymond Green, 10 sayıya ulaşmadan ‘triple double’ yapan ilk oyuncu oldu.
Takımının Memphis Grizzlies‘ı 122-107 mağlup ettiği karşılaşmayı dört sayıyla tamamlayan Green, buna karşın 12 ribaunt, 10 asist ve 10 top çalmayla ‘triple double’ yapmayı başardı.
.@Money23Green making history! pic.twitter.com/Oz8M2SSKpw
— GoldenStateWarriors (@warriors) 11 Şubat 2017
Son 10 maçının sekizini kazanan Warriors’ta Klay Thompson 23, Kevin Durant 24, Ande Igoudala 22, Stephen Curry ise 18 sayıyla oynadı.