NBA tarihinde ilk: Draymond Green dört sayıyla tamamladığı maçta ‘triple double’ yaptı

NBA’de Golden State Warriors forması giyen Draymond Green, 10 sayıya ulaşmadan ‘triple double’ yapan ilk oyuncu oldu.

Takımının Memphis Grizzlies‘ı 122-107 mağlup ettiği karşılaşmayı dört sayıyla tamamlayan Green, buna karşın 12 ribaunt, 10 asist ve 10 top çalmayla ‘triple double’ yapmayı başardı.

Son 10 maçının sekizini kazanan Warriors’ta Klay Thompson 23, Kevin Durant 24, Ande Igoudala 22, Stephen Curry ise 18 sayıyla oynadı.