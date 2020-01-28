NBA logosuna Kobe Bryant’ın silüetinin konulması için kampanya başlatıldı

ABD’de, 1 milyonu aşkın kişi, pazar günü helikopter kazasında yaşamını yitiren efsane oyuncu Kobe Bryant’ın silüetinin ABD Profesyonel Basketbol Ligi’nin (NBA) logosunda yer alması için başlatılan kampanyaya imza attı.

Fotoğraf: change.org

13 yaşındaki kızı Gianna’nın da hayatını kaybettiği California eyaletindeki kazanın ardından imza toplayanlar NBA logosunun değiştirilmesini istedi. Kısa sürede imza verenlerin sayısı 1 milyon 115 bin 651 oldu.

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Fotoğraf: Twitter

Kampanyayı change.org’da başlatan Nick M, “Kobe Bryant’ın erken ve beklenmedik kaybının ardından bu kampanyayı imzalamanızı ve onun sonsuza dek NBA logosunda yer alarak ölümsüzleştirilmesine katkı sağlamanızı rica ediyorum” yazdı.

Kampanyaya destek veren bazı sosyal medya kullanıcıları Bryant’ın silüetinin yer aldığı NBA logosu önerilerini paylaştı (üstte).

Hali hazırdaki logoda 81 yaşındaki bir başka usta oyuncu Jerry West’in silüeti bulunuyor.

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Ulusal Basketbol Birliği’nden logonun değiştirilmesinin gündemde olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.