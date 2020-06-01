NBA Koçlar Birliği: Floyd’un güpegündüz soğukkanlılıkla öldürülmesi ulusumuzu travmaya uğrattı

ABD Ulusal Basketbol Koçlar Birliği (NBCA) polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyah vatandaş George Floyd’la ilgili bir açıklama yayınladı: “Bu güpegündüz işlenmiş soğukkanlı cinayet ulusumuzu travmaya uğrattı.”

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Floyd, geçen pazartesi günü ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, kendisini tutuklayan beyaz bir polisin dizini yaklaşık dokuz dakika boyunca boynuna bastırması sonucu hayatını kaybetmişti.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“NBA koçları olarak çoğu siyah Amerikalılardan oluşan gruplara liderlik yapıyoruz. Onları öfkesini, çaresizliğini görüyor, duyuyor ve paylaşıyoruz. Son günlerde yaşananlar; polis şiddeti, ırkçılık ve bu ırkçılığın silahlanması utanç verici, insanlık dışı ve hiçbir şekilde tolere edilemez.

Farklı gruplardan oluşan liderler olarak sesi olmayanlar için ya da seslerini çıkardıklarını kendilerin güvence hissetmeyenler için konuşmak bizim görevimiz.

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George Floyd’un güpegündüz soğukkanlı bir şekilde öldürülüşüne şahit olmak ulusumuzu travmaya uğrattı. Ancak gerçek şu ki siyah Amerikalılar her gün hedef alınıyor. NBA koçları olarak buna münferit bir olay gözüyle bakamayız.

NBA şehirlerinde yerel yöneticiler ve kanun güçleriyle toplumda pozitif bir değişiklik yaratmak için kararlı bir şekilde işbirliği yapacağız. Değişikliğe katkıda bulunacak güce ve platforma sahibiz, bunu kullanacağız.”

Floyd’un öldürülmesini protesto gösterileri ABD’nin birçok şehrinde sürüyor. Eylemler Britanya ve Almanya’dan da destek görüyor.



