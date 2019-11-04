Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı

Hakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak, tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Tutukevi’nden serbest bırakıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 23.00 sıralarında cezaevinden çıkan Nazlı Ilıcak’ı, oğlu Mehmet Ali Ilıcak ile ağabeyi Ömer Çavuşoğlu’nun aralarında bulunduğu yakınları karşıladı.
‘FETÖ’nün medya yapılanması’na ilişkin ‘anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile akademisyen Mehmet Altan’ın arasında bulunduğu altı sanığın Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada, mahkeme Mehmet Altan’ın beraatine karar vermişti. Nazlı Ilıcak ‘örgüte yardım’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış ve tahliyesine karar verilmişti. Ahmet Altan ‘örgüte yardım’ suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ve tahliyesine karar verilmişti.