‘Nazım Hikmet’in hayali’ gençlik kampı Büyükada’da

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Büyükada’daki Nazım Hikmet Yaz Kampı’na konuk olan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) kurucusu İbrahim Betil, “‘Nasıl yapabilirim ki’ diye düşünmeyin, başlamanız yeterli” dedi.

Kartal Belediyesi sponsorluğunda Adalar Vakfı organizatörlüğünde ve Adalar Kent Konseyi, BirİZ Derneği ve TOG desteğiyle yazar Gündüz Vassaf koordinatörlüğünde düzenlenen kampa Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençler katılıyor.

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‘Devlet sivil toplumu baskılar’

Kampta gençlerle ‘sivil toplum katılımı ve gönüllülük’ konusunda sohbet eden TOG kurucusu İbrahim Betil, sivil toplumun gelişmesinin bir ülkenin ilerlemesi, dönüşümü için en önemli meselelerden biri olduğunu, devletin, demokratikleşmeden korktuğu için geleneksel olarak sivil toplumu baskı altına aldığını söyledi.

‘Vazgeçmeyin’

“Gençlere güvenin en az olduğu ülkelerden birinde yaşıyoruz” diyen Betil, toplumsal katılımla ilgili gençlerin önder olması gerektiğini söyledi.

Betil, ’55 yaş üzeri erkek egemenler’in, “Sen tecrübesizsin” diyerek gençlerin önünü kestiğini fakat bunun cesaret kırıcı olmaması gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti: “Ancak sizin gibi duyarlı gençlerin artmasıyla bu toplumu değiştirebilme şansımız var. ‘Nasıl yapabilirim ki’ diye düşünmeyin. İmkansız diye birşey yok. Emin olun bu konularda ne kadar tecrübesiz de olsanız, istedikten sonra yapabilirsiniz; sadece birşeyler yapmaya başlamak ve pes etmemek gerekiyor. Siz yaratıcısınız, kararlısınız, imkansızlık diye bir şey yok, mücadeleyi bırakmazsanız yapamayacağınız hiçbir şey yok, Türkiye’yi siz değiştireceksiniz, asla vazgeçmeyin.”

‘Nazım’ın rüyası’

Kampın koordinatörü, yazar Gündüz Vassaf şunları söyledi: “Kimse kampın başında değil, Nazım Hikmet’in bir rüyasını gerçekleştirmek yolunda, gençler kampın başında. O rüyada kendisi Sovyetler Birliği’ndeyle bir gençlik kampına gidiyor ve ‘Benim çocuklarımın böyle kampları yok’ diyor, bu kısmen o rüyanın gerçekleşmesi. Bu kamp gençler için değil, gençlerin kampı.”

Vassaf, kampla Hikmet’ni hayalinin kısmen gerçekleştiğini anlatarak, “O, adının kampa verilmesini istemezdi çünkü kimsenin tek kişi olarak, reis olarak, başkan olarak ön plana çıkmasını istemezdi” diye konuştu.

Sırada İstanbul turu var

Vassaf, gelecek nesillerin sürekli gençlere emanet edildiğini ancak devletin iktidarı devretmek için gençlerden statükoyu devam ettirmesini beklediğini ifade ederek, kampın gençlerin ‘başkaları için değil kendileri için kendi geleceklerini gerçekleştirmeleri yolunda bir adım olduğunu’ kaydetti.

Kamp, hafta ortasına kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek. Katılımcılar kamp sonunda sertifikalarını alacak ve bir bölümü ilk kez İstanbul’a gelen gençler, İstanbul gezisinin ardından evlerine dönecek.