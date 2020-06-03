Nazım Hikmet ölümünün 57’nci yılında Moskova’daki mezarı başında anıldı

‘Kuvayi Milliye’, ‘835 Satır’, ‘Benerci Kendini Niçin Öldürdü?’ ve ‘Memleketimden İnsan Manzaraları’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda unutulmaz eseri kaleme alan şair Nazım Hikmet Ran, ölümünün 57’nci yıldönümünde Rusya’nın başkenti Moskova’da mezarı başında anıldı.

Turkrus.com sitesinin haberine göre corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Moskova’da uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle, küçük bir grup Rusya’daki Türk toplumunu temsilen şairin Novodeviçye Mezarlığı’ndaki kabrine çiçek koydu.

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Törende Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Moskova Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Özkan, Rus Türk İşadamları Birliği eş başkanları Naki Karaaslan ve Sabahattin Yavuz da bulundu. Büyükelçi Samsar, anıta Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen çelenk koydu.

Fotoğraf: Turkrus.com

Öte yandan, Moskova’da ‘Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’ kuruldu. Vakfın başkanı Ali Galip Savaşır da anmaya katıldı.

AA’nın haberine göre, vakfın yazılı açıklamasında, yaşamı, düşünceleri, mücadelesi ve eserleriyle her zaman ışık olan Nazım Hikmet’i yeni nesillere tanıtmanın amaçlandığı belirtildi.

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Nazım Hikmet’in Türkiye ile Rusya arasında ‘dostluk köprüsü’ rolünü hep taze ve canlı tutmak amacıyla yeni bir çabanın başlatıldığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle dendi: “Büyük Türk şairi Nazım Hikmet’i anma etkinliklerini daha da zenginleştirmek ve Türkiye ile Rusya arasında kültür ve sanat etkinliklerine katkıda bulunmak amacıyla Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı kurulmuştur.”

Görsel: AA

Nazım Hikmet, her yıl 3 Haziran’da mezarı başında sevenleri tarafından düzenlenen etkinliklerle anılıyor.