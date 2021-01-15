Aydan Çelik çizdi: Nazım Hikmet 119 yaşında!

SON HABERLER
Türk mutfağı dünyada başarı yakalayabilir mi?
Başarılmış olanı yeniden keşfetmek yerine, bu örneklerin tecrübelerinden faydalanarak etkili uygulamalar konusunda devletin de takip ettiği ve önünü açtığı stratejik bir master-plan ortaya koymak, profesyonel olarak know-how ve eğitim almak, doğru oyuncularla yola çıkmak ve yol üzerinde kendi tarzımızı da oluşturarak ısrarlı bir şekilde hedefe ilerlemek gerekiyor bence.
Çevrimiçi, yerçekimsiz Gogol
Hak ettiği biçimde yapılırsa, tiyatroya hasret geçen günlerimizin susuzluğunu, çevrimiçi işlerle biraz olsun giderme ihtimalimizin olduğunu görmek, bizi mutlu etmeye yetti.
İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı
İstanbul’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.
Değerli konut vergisinde esaslar belirlendi: Tek konutu olanlar muaf
Değerli konut vergisi uygulama esasları belirlendi. Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar vergiden muaf tutulacak.
Profesör: Çin aşısının koruyucu olduğu kesin ama bu düşük bir koruyuculuk
Sinovac aşısının uygulanmaya başlarken bir yandan etkinlik tartışmaları da devam ediyor. Bağışıklık sistemi uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz “İnaktif aşılarda beklenen en fazla yüzde 60-70 oranında koruyuculuktur” dedi.