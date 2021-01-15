Diken

Yaramazlara biraz batar!

Aydan Çelik çizdi: Nazım Hikmet 119 yaşında!

Çizim: Aydan Çelik

SON HABERLER

Türk mutfağı dünyada başarı yakalayabilir mi?

Başarılmış olanı yeniden keşfetmek yerine, bu örneklerin tecrübelerinden faydalanarak etkili uygulamalar konusunda devletin de takip ettiği ve önünü açtığı stratejik bir master-plan ortaya koymak, profesyonel olarak know-how ve eğitim almak, doğru oyuncularla yola çıkmak ve yol üzerinde kendi tarzımızı da oluşturarak ısrarlı bir şekilde hedefe ilerlemek gerekiyor bence.

Çevrimiçi, yerçekimsiz Gogol

Hak ettiği biçimde yapılırsa, tiyatroya hasret geçen günlerimizin susuzluğunu, çevrimiçi işlerle biraz olsun giderme ihtimalimizin olduğunu görmek, bizi mutlu etmeye yetti.