Nazım Hikmet 118’inci doğum gününde karanfillerle anıldı

15 Ocak 1902’de Selanik’te doğan şair Nazım Hikmet Ran, 118’inci doğum gününde Türkiye’den ayrıldığı son yer İstanbul’un Tarabya semtinde denize atılan karanfillerle anıldı.

Fotoğraf: DHA

Anma programına Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sahile gelenler, yolcu vapuruyla denize açılarak Nazım Hikmet’i anmak için denize karanfiller attı.

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Fotoğraf: DHA

Genç şunları söyledi: “Her yıl 15 Ocak burada gelenekselleşti. O hep burada. Nazım Hikmet dünya şairi, herkes de kabullendi. Vatan şairi olup vatanında uzakta yatıyor. Herkes kendini Nazım Hikmet’in yerine koysun. Ancak onun mutluluğu bir gün Nazım Hikmet’in burada olacağı bir gündür. O zaman yolcu etmek değil, hep bir arada yaşamanın keyfini bulacağız.”

Rutkay Aziz ise şöyle konuştu: “‘Fevkalade memnunum bu memlekette doğduğumdan’ diyor Nazım. Acaba bugün Nazım yaşasaydı Türkiye’nin ve dünyanın bugünkü koşullarına rağmen ‘Fevkalade memnunum doğduğuma’ der miydi? Bence derdi. Kavga adamı olduğu için derdi. Savaşsız, sömürüsüz, emekten yana insanca bir dünya kavgası verdiği için bu umutla yarınlara bakardı. Biz de bu umutla yarınlara baktığımız için onu sevgi ve saygıyla anıyoruz.”