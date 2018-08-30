Nazım Alpman: Yeni Şafak kendi arşivine girse görecekti

Geçen hafta cumartesi günü İstanbul’da Galatasaray Meydanı’nda 700. defa bir araya gelip, gözaltında kaybedilen evlatlarının akıbetlerini sormak için oturma eylemi yapacak olan CUMARTESİ ANNELERİ polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Cumhuriyet, BirGün, Evrensel, Yeni Yaşam ve Sözcü gazeteleri hak ettiği ölçülerde bu haberi okurlarına duyurdular. Basının amiral gemisi unvanlı Hürriyet de artık “tahlisiye sandalına” dönüşmüş haliyle de olsa haberi birinci sayfadan çift sütunla görebildi.

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Diğer bütün gazetelere göre Türkiye’de kayıp çocuklarını arayan anneler 699 hafta aynı yerde toplanıp çocuklarının akıbetleri hakkında devletten bilgi istedikleri gibi bir olay olmamıştı!!!

İslamcı medyanın “Hürriyet’i” olarak kabul edilen Yeni Şafak kendi arşivine girse görecekti ki, böyle şeyler yazmışlar. 2011’de manşet bile atmışlar:

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“Berfo Ana’nın son umudu Erdoğan!”

Nazım Alpman’ın yazısı