Nazım Alpman: Veli Saçılık neden bu kadar eziyeti göze alıyor?

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Veli neden bu kadar eziyeti göze alıyor?

Öncelikle HAKLI olduğu için… Gücünü haklılığından alıyor.

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İkincisi ülke sevgisinden… Nazım Hikmet diyor ya:

“Bu cennet, bu cehennem bizim!”

Veli’ye bu güzel ülkenin hep cehennemleri denk geliyor. O ise yılmıyor, ülkemiz cennet olsun istiyor. İnsan haklarıyla insandır diyerek insanlık için mücadele ediyor.

Veli Saçılık Ankara’da İnsan Hakları Anıtı önünde her gün tarihe onurlu bir sayfa ekliyor. Bu haliyle de aşağıdaki unvanı fazlasıyla hak ediyor:

“Bir direniş anıtı!”

Nazım Alpman’ın yazısı