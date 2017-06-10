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Yaramazlara biraz batar!

   
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Nazım Alpman: Nuriye ve Semih ölmesinler!


 

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, ülkedeki muhalefetsizlik batağında onurlu bir çıkış yolu açıyorlar.

Unutulmasın ki, iktidar her rejimde vardır. O rejimi iyi, doğru, kabul edilebilir hale getiren muhalefetin varlığıdır.

Türkiye’nin muhalefeti şu sıralarda Ankara’da cezaevinde ölümle pençeleşiyor. İki kişilik pasif direniş ölümle uzanan yoldan geri çevrilsin.

Bunun için basit bir şey gerekiyor:

-İşlerine iade edilsinler!

Sonraki yıllarda anılar anlatılarken iktidarda bulunanlar “biz birlikte demokrasi mücadelesi vermiştik” diyecekler:

-Siz çalışma hakkınız için ölüm yolculuklarına çıktınız, biz de sizi coplattık, hapislere attık, olmadık çileler çektirdik!

Benzerleri yapıldı ve yazıldı…

Artık olmasın bunlar…

OHAL kaldırılsın, KHK’lere son verilsin.

Ve hepsinden önemlisi:

-Nuriye ve Semih ölmesinler!

Nazım Alpman’ın yazısı

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