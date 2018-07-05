Nazım Alpman: Muhalif gazetecilik kolay, esas zor olan hükümetin yanında ve onun temposunda koşabilmek

Yeni dönemde muhalefete muhalif medya mensuplarının işleri daha zorlaşıyor. Bütün barutlarını seçim döneminde tükettiler. “Erdoğan düşmanlığı” üzerine yazdıkları ciltler dolusu arşiv dokümanı oluşturdu. Eğer Erdoğan kaybederse, Türkiye de kaybeder! Bu dahiyane tespit ve üzerinde paten yapılan düzlem bitti. Erdoğan kesin olarak beş yıl tartışılmaz biçimde iktidarda…

Ne yazacaklar? CHP’nin iç çekişmeleri…? Geçiniz eski heyecanı kalmadı.

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Hükümetin başarılı gelişme çizgisini baltalayan grevler, direnişler? Onlara da bir KHK çıkarır Cumhurbaşkanı halleder.

Eskilerin medyacıların seçkin yaşam tarzı hikayelerini yazsalar, muhafazakar kitleye fazla “ciks” gelir. Yaşayabilirler ama yazamazlar.

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Peki gazeteciliğin böylesine zor günler kulvarına girdiği dönemde sistemin sigortası kim veya ne olacak?

Onu da Mehmet Barlas ustamız 3 Temmuz 2018 Salı günü Sabah gazetesindeki köşesinde yazdı. Uzun uzun yeni dönemin uyumundan söz etti. Çok fazla bilinmezin bir araya geldiğini vurguladı. Sonunda da demokratik sistem için güvencesini açıkladı:

“Allah Cumhurbaşkanı’mıza güç versin!” Mehmet Barlas gibi laik bir gazeteci demokrasinin geleceğini Allah’a havale ederek başyazısını bitirdi.

“Muhalif gazetecilik kolay, esas zor olan hükümetin yanında ve onun temposunda koşabilmek!”

Nazım Alpman’ın yazısı