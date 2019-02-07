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Yaramazlara biraz batar!

Nazım Alpman: Meyve-sebze çetesinin başını çeken patlıcan

Eskiden olsa iç pazarı terbiye etmek için hemen ithalat yoluna gidilerek dışardan patlıcan alınabilirdi. Ama bu yerli ve milli mücadeleye pek uygun olmazdı. Şimdi para da yok. O yüzden gereği de yok. Onun yerine doğrudan meyve-sebze çetesinin üzerine yürümek daha cesur bir yöntem olarak öne çıkıyor. Gazeteler ve televizyonlar yerinde kararı manşetten duyurdular.

Ancak Başkan’ın aldığı bu kararı duyurmak yetmez. Düşmanı yakından tanıtmak da lazım.

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Meyve-sebze çetesinin başını çeken patlıcanı yakından tanıyıp, bilmek ona karşı neler yapılması gerektiği hususunda halkı bilinçlendirmek medyanın ödevleri arasındadır.

Nazım Alpman’ın yazısı

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