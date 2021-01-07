Nazım Alpman: İktidar mağduriyet üretim tezgahı tasarımını tamamladı

AKP geldi, 2010’da bir Anayasa referandumu ile askerlerin darbe hakları ellerinden aldı.

Eee ne olacak? ‘Darbe Hakkı’ boşta kalacak değil ya, birilerinin buna sahip çıkması lazımdı.

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İlk sırada da, askeri darbelerin sonunu getiren iktidar bu hakkın doğal sahibi haline geldi. Uygulamalarıyla adeta ‘darbe öyle olmaz, böyle olur’ destanını yazdı.

Ancak iktidarın esas iştigal alanı ‘mağduriyet’ olduğundan kendi uygulamalarıyla bu alanın tamamen dolduğunu gördü. Mağduriyet treninin bütün vagonları iktidar mağdurlarıyla tıka basa dolmuş durumda… O halde ne yapılmalı?

Yeni mağduriyetler icat edilmeli. Bu da kolay olmuyor tabii… Ama umudu kesmemek gerekiyor, çalışılmalı… Son zamanlarda iktidar bir hayli mağduriyet üretim tezgâhı tasarımını tamamladı:

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-Bize karşı darbe yapılıyor!..

Nazım Alpman’ın yazısı