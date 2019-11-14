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Yaramazlara biraz batar!

Nazım Alpman: Fakirler dua edecekler ki, zenginlerin ekonomisi düzelsin

Ülkenin bu hale gelmiş olması durumunda bile ‘ekonomi kötüye gidiyor’ demek doğrudan vatan hainliği -yok o eski zamanlardaydı- teröristlik demektir.

Ekonominin iyi ya da kötü olması görece bir kavramdır.

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Acaba ekonomi herkese göre mi kötü?

Ne demişler?

Kiminin parası kiminin duası!..

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Fakirler dua edecekler ki, zenginlerin ekonomisi düzelsin.

Bazı memleketlere demokrasi yerine inanç yerleştirmek lazımdır. Ki, ekonomiyi yönetenler hiç olmazsa kendi durumlarını düzeltebilsinler.

Ekonomik durumlarını düzelten zenginler kutsal günlerde fakirlere parasal yardımlar yapabilirler. Bu şekilde itibarlarını da kurtarmış olurlar.

Nazım Alpman’ın yazısı

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