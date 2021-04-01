Nazım Alpman: Bu genç adam en ünlü ikinci AKP’li olarak öne çıkıyor

Neyse ki, AKP TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal yüreklere su serpti:

-Kürşat Ayvatoğlu’nu ve konuyu (kokain çekmek-lüks yaşam-kısa sürede elde edilen servet) kendi içimizde değerlendireceğiz!

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Gayet güzel bir izahat. Kendi içlerinde değerlendirileceğine göre artık hariçten gazel okumalara son verilmelidir. Bu AKP’nin bir iç meselesidir! Her türlü muhalefet konu (kokain-lüks-servet) hakkında susmalıdır. Mahir Ünal gerektiğinde kamuoyuna bilgi vereceğini de söyledi.

Peki, ne yapılabilir?

Şu anda bu genç adam en ünlü ikinci AKP’li olarak öne çıkıyor. Google taramasında 59 saniyede 93 bin Ayvatoğlu haberi önünüze geliyor.

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Müzisyen arkadaşlar Kürşat Ayvatoğlu için besteler yapabilirler. Onlar bestelerini tamamlayana kadar sözleri Orhan Veli’ye bestesi Muzaffer Sarısözen’e ait olan ‘Entarisi Ala Benziyor’ adlı İstanbul türküsü pudra şekeri lezzetiyle dinlenebilir:

“Şekerli misin vay vay

Kaymaklı mısın vay vay“

Nazım Alpman’ın yazısı