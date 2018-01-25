Nazım Alpman: AKP’nin arkasında saf tuttuğunuz için nasıl oy isteyeceksiniz?

Soru iktidara değil.

Bu devleti kuran parti CHP’nin bugünkü yöneticilerine… Mustafa Kemal Atatürk sizin ilk Genel Başkanınızdır. Her şeyden vazgeçebilirsiniz ama onun “Yurtta Barış-Cihanda Barış” ilkesinden vazgeçemezsiniz.

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Bugün barış savunuculuğu yapmazsanız yarın AKP’nin arkasında saf tuttuğunuz için seçmenlerden nasıl oy isteyeceksiniz?

Eğer savaş politikası size oy getirecek diye bir umudunuz varsa, hiç boşuna heveslenmeyin, onu fazlasıyla Tayyip Erdoğan hak ediyor.

O bir lokomotif… Arkasına takılan her vagonu peşinden sürükleyerek götürür.

Nereye? Enis Berberoğlu durağına… Hiç şüpheniz olmasın. Herkesin bir sırası var.

Zaten teorisi de ilan edildi: Türkiye’nin kaderiyle AKP’nin kaderi örtüşüyor!

Nazım Alpman’ın yazısı