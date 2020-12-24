Nazım Alpman: AİHM’in Demirtaş kararı AKP için fırsattır

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ilk yıllarında bu anlayışa karşıydı. İktidarda yıllanıp, yıpranıp, yaşlanınca eski devletin bütün paslı silahlarını yeniden devreye soktu.

Selahattin Demirtaş’a ‘terör örgütü üyesi’ demek 6,5 milyon seçmeni “terörist” olarak görmek demektir. Silahları ateşleyerek terör bitmez. Tersine silahsız, çatışmasız, barışçıl ortam sağlanırsa kalıcı olarak sona erer. Bunun için de sivil siyaset sahalarının açık olması gerekir.

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AİHM’in Selahattin Demirtaş’a tahliye kararı Türkiye için büyük bir şanstır. Hukuka saygı konusunda da AKP için fırsattır. Demirtaş’ın hapishanede kaldığı yıllarda iktidar hangi avantajı yakaladı da hangi sorunu çözdü. Tersine Kürtlerle arasında buz dağları oluşturdu.

Nazım Alpman’ın yazısı