Nazım Alpman: ABD başkanının sözlerini dinleyen bir lider!

‘Turpun büyüğü’ Trump’tan geldi:

-Erdoğan birinci sınıf satranç oyuncusudur!

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Gerçi Erdoğan’ı satranç oynarken gören hiç olmadı ama olsun. Trump da zaten siyasi olarak satranççı yönünü işaret etmişti.

Bununla da kalmadı, devam etti:

-Bazı dünya liderleri benden Erdoğan’ı aramamı istiyorlar. O seni dinliyor!

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Trump’ın iltifatları iktidar medyasında coşkuyla karşılandı. Sanki biraz yanlış mı anlaşıldı acaba? Adam “Bütün dünya o seni dinler” diyor. ABD Başkanının sözlerini dinleyen bir lider!

Acaba bu çok iyi bir şey mi?

Bilmiyoruz.

Bildiğimiz şey Trump’ın terbiye sınırlarını aşan ‘aptallık’ ve ‘kabadayılık’ sıfatlarıyla bezenmiş tarihi mektubu sonrasında gösterilen olağanüstü incelikli diplomatik nezaketiyle akıllarda kalacak cevaptır:

-Aramızdaki sevgi ve saygı ilişkisi çerçevesinde bunu halledeceğiz.

Nazım Alpman’ın yazısı