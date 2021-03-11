Nazım Alpman: 6.5 milyon oy almış partiyi ‘yok saymak’ konusunda ilkel bir yarışa girmek ülkeye ne kazandırabilir ki

Bu minik gelişme ülkenin hangi uçurumlara doğru savrulduğunu gayet net olarak ortaya koymuş olmalı.

Sağ partiler arasındaki ‘anti-demokrasi yarışı’ doludizgin sürüyor.

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Oysa ortada hiç de infial gösterecek bir durum yok. TBMM’deki üçüncü büyük parti ile beşinci büyük partinin kadın başkanları, ülkenin en büyük şehrinin başkanı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kutlanıyor. Bu kadar!

6 Milyon 500 bin oy almış bir partiyi ‘yok saymak’ konusunda ilkel bir yarışa girmek ülkeye ne kazandırabilir ki?

İktidar partisinin ve onun liderinin HDP’yi ‘şeytan’ haline getirmek için haklı(!) bir nedeni var. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde başta İstanbul olmak üzere ülkenin belli başlı büyük şehirlerini AKP’ye kaybettirdi!

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HDP, içinde yer almadığı ‘Millet İttifakı’na büyük bir seçim zaferi armağan etti. Bedelini de ödedi. İttifaksız kazandığı belediyeler kayyumlarla ellerinden alındı.

Nazım Alpman’ın yazısı