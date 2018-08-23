Nazım Alpman: 250 bini aşkın tutuklu ve hükümlüden 70 bini üniversite öğrencilerinden oluşuyor

Bu bayram gününde insanın içini karartan yazı kaleme alınır mı?

Alınmaz elbette… Bayram Gazetesi olmasa da bayram var. Bayrama göre yazmalıyız. Dokuz günlük uzun bir tatille taçlandırdığımız Kurban Bayramı olduğunu unutmadan…

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Bayramlar küskünlüklerin ortadan kaldırıldığı, iyilik güzellik dolu anların paylaşıldığı dini ritüeller olarak kabul ediliyor. Bizim ülkemizde de böyle.

Gel gelelim bazı durumlar var ki, buna engel teşkil ediyor.

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Devlet büyükleri “milletçe birlik ve beraberlik” dolu demeçler veriyorlar. Bir bakıyorsunuz ki, milletin yarısı hapishanelere doğru koşuyorlar.

Cezaevlerinde 250 bini aşkın tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bu sayının 70 bini üniversite öğrencilerinden oluşuyor.

Çanakkale Savaşı’nda şehit olan gençlerin çokluğunu anlatmak için “bir üniversite gömdük” denilirdi. Bu dönemde de benzeri bir mağduriyet panosu ortaya çıkarılabilir. İktidarın her icraatını olumlu bulan, bu olumluluğun rengarenk fotoğraflarını çeken gazeteciler şöyle diyebilirler:

-Cezaevlerini üniversiteye çevirdik!

Buna kimse itiraz edemez herhalde…

Nazım Alpman’ın yazısı