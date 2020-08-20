Nazilerin yağmaladığı tablonun sahibi aranıyor

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Nazi işgali altındaki Fransa’da çalınan, Nicolas Rousseau imzalı tablonun sahibi aranıyor. Tabloyu çalması yönünde talimat alan Nazi subayının oğlu tarafından Fransa’ya iade edilen tablo, sahiplerine verilebilmesi için sergileniyor.

Fotoğraf: www.franceinter.fr

19’uncu yüzyılda yapılan tablo, 76 yıl Almanya’da tutulduktan sonra götürüldüğü Fransa’da, Verdun’daki Dünya Barış, Özgürlük ve İnsan Hakları Merkezi’ndeki sergiye dahil edildi.

Reklam

Nazilerin yağmaladığı çok sayıda değerli eşya ve eserden sadece biri olan tablonun yanına şu not kondu: “Bu manzara tablosu hakkında bilgi sahibiyseniz bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.”

Tabloyu, ay başında Almanya’nın başkenti Berlin’e otomobille giderek alıp Verdun’a götüren merkezin müdürü Philippe Hansch şunları söyledi: “Merkeze yılda ortalama 60 bin kişi geliyor. Lobiye astık ki ziyaretçiler gelir gelmez görsün. Giriş ücretsiz. Birilerinin hafızasında bir yeri olduğunu umuyoruz. Büyük bir sorumluluk aldık ama tabloyu gerçek sahibine ulaştırabilirsek çok sevineceğiz. “

Hanshc, bulutlu bir günde yapılan, ormanlık alan, nehir ve uzakta bir köyün resmedildiği tablonun değerinin 3 bin ila 5 bin avro (26 bin ila 43 bin 360 lira) arasında olduğunu söyledi.