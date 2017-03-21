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Nazifoğlu’na ‘Çocuk’ diyen Aysal’dan adaylığa ‘açık kapı’: Ben ya da başkası olur ama Galatasaray başkansız kalmaz

Galatasaray’ın eski başkanlarından Ünal Aysal, Sportif AŞ’deki görevinden istifası sonrası kendisi için, “İlgiyi seviyor. Kulüpte para kalmadı, yeniden aday olmaz” diyen Levent Nazifoğlu’na yanıt verdi.

‘Ayrılma nedenim karşılıklı güvensizlikti’

Açık Mert Korkusuz’a yaptığı açıklamada, “Bunlar çocuk. Her türlü şeyi söyleme hakları var” diyen Aysal, şöyle devam etti: “Benim para veya pulla alakam yok. Başkanlıktan ayrılma nedenim karşılıklı güvensizlikti. Kulübün şu anki durumu bende büyük hayal kırıklığı yaratıyor. Maalesef üzücü bir şekilde takip ediyoruz. Seçime daha bir sene var. Sanıyorum Dursun Özbek bu süreyi sonuna kadar kullanmak istiyor. Önümüzde mali genel kurul var. Herhangi bir hazırlık içerisinde değilim. Galatasaray hiçbir zaman başkansız kalmaz. Ben ya da başkası olur ama bir aday çıkarırız.”

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