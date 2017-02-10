Nazifoğlu ‘yine’ yalanladı: Raşit Çetiner ve Hasan Şaş iddiaları doğru değil, Fatih Terim’le de temasımız olmadı 

Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu, Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink’in görevine son verilebileceğine dair haberleri yalanladı.

‘Spekülasyonlar zarar veriyor’

Nazifoğlu, NTV Spor’a yaptığı açıklamada, “Basında çıkan Raşit Çetiner ve Hasan Şaş iddiaları doğru değil. Ayrıca Fatih Terim ile ilgili de herhangi bir temasımız olmadı. Bu tarz spekülasyonlar şampiyonluk yarışındayken takıma zarar veriyor” dedi.

Beşiktaş maçı kaybedilse bile Hollandalı teknik direktörün görevine devam edeceğini vurgulayan Nazifoğlu, “Biz yola Riekerink ile birlikte çıktık ve hocamızın arkasındayız. Ona güveniyoruz. Takım da kendisine güveniyor” diye konuştu.

‘Yazılanlar beni ilgilendirmiyor’

Riekerink, bugün düzenlediği basın toplantısında, söz konusu iddialarla ilgili şunları söylemişti: “Eleştiri, yaptığımız işin doğasında var. Odaklandığım konu takımın başarısı. Yazılanlar çizilenler beni ilgilendirmiyor. Bu sezon başında teknik direktörlük sözleşmesi imzalandığımda bunu biliyordum. Eleştirileri bilerek geldim. Ama o günden beri hedefim şampiyonluk. “