Nazi sloganını kullanan IKEA özür diledi

İsveç merkezli mobilya ve dekorasyon şirketi IKEA, Rusya’daki bir reklamında Nazilerin kullandığı bir slogana yer verdiği için özür diledi.

“Herkese hak ettiği kadar” anlamına gelen “Jedem das Seine” ifadesinin yer aldığı Buchenwald toplama kampının giriş kapısı.

İsveçli şirketin kullandığı “Herkese hak ettiği kadar” anlamına gelen Latince “Suum cuique” ifadesi, Buchenwald toplama kampının kapısında Almanca aynı anlama gelen “Jedem das Seine” olarak yazılıydı.

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Almanya sınırları içindeki en büyük toplama kamplarından Buchenwald’da Temmuz 1937 ile Nisan 1945 arasında Naziler, yaklaşık 250 bin kişiyi esir almış, 56 binini öldürmüştü. Tutsaklar 11 Nisan 1945’te ABD askerleri tarafından kurtarılmıştı.

‘Derhal durdurduk’

Reklamın rencide ettiği müşterilerinden özür dileyen IKEA’nın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Tarihe derin bir saygıyla yaklaşıyoruz ve hatamızı kabul ediyoruz. Sloganın anlamıyla ilgili geri bildirim aldığımız anda derhal kampanyayı durdurma kararı aldık.”

İsveçli firma şubat ayında satışa sunduğu bir dünya haritası tablosunda Yeni Zelanda’yı unuttuğu için müşterilerden özür dileyerek ürünleri geri toplatmıştı.