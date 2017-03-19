‘Nazi benzetmesi’ni tekrarlayan Erdoğan’dan Avrupa’ya: Maskeli balo sona erdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya’ya bir kez daha ‘Nazi benzetmesi’ yaparak, Avrupa’nın Türkiye’yi ajanlarla sıkıştırdığını ama şimdi ‘sahaya indiğini’ savundu.

İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu’nda konuşan Erdoğan, Hokllanda ve Almanya’yla ‘referandum krizi’ne lişkin “Nazi deyince rahatsız oluyorlar. Hemen ortakları onlara sahip çıkıyor. Başta Merkel. Sen de şu anda Nazi uygulaması yapıyorsun. Almanya’daki kardeşlerime de vekillere de. Terör dosyalarını eline verdik. ‘Netice bekliyoruz’ dedik. Neticeyi vermedi. Bizzat kendisi teyit etti. Ama netice vermedi. Bu dürüstlük mü? Adalet anlayışına sığar mı?” ifadelerini kullandı.

Deniz Yücel’e terör ajanı benzetmesi

İsim vermeden tutuklanan Die Welt muhabiri Deniz Yücel’e bir kez daha ‘ajan terörist’ diyen Erdoğan, “Konsoloslukta yakalanan bir terör ajanını benden istedi. Biz de ne dedik? Bizde yargı var. Ve tabi çıktı mahkemeye ne oldu? Tutuklandı” diye konuştu.

‘Maskeli balo sona erdi’

Avrupa’yı teröre destekle suçlayan Erdoğan şöyle devam etti: “Son günlerde işte Avrupa’da yaşananlar. Ülkemize ve davamıza karşı yürütülen mücadelenin yeni bir safhaya geçtiğini gösteriyor. Şimdiye kadar maşalarıyla silah verdikleri, sırtını sıvazladıkları terör örgütleriyle, bir dolara satın aldıkları ajanlarıyla bizi sıkıştırmaya çalışanlar artık bizzat sahaya indiler. Kardeşlerim, maskeli balo sona erdi.”