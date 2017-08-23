‘Nazende Sevgilim’le popüler olan Azeri çoban: Türkiye’de ses yarışmasına katılacağım

Sosyal medyada ‘Nazende Sevgilim’ şarkısını söylediği videonun yayılmasıyla fenomen olan Azerbaycanlı çoban, Türkiye’deki bir ses yarışmasına katılacağını söyledi.

Hürriyet’ten Cemil Özdemir’in haberine göre Neftçala şehrinde Kaçakkend köyünde yaşayan 32 yaşındaki Pervin Seferov, Türkiye’de Azerbaycan türkülerinin sevildiğini bildiğini ancak şarkının bu kadar tıklanacağını tahmin etmediğini söyledi.

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Seferov, çocukluk yıllarından bu yana eğitim alarak şarkı söylemek istediğini dile getirerek şunları kaydetti: “Annem ve babamla birlikte köyümde yaşıyorum. Kendimi bildiğimden beri çiftçilik ve hayvancılık yaparım. Yol yapım çalışmaları olduğu zaman geçici işçi olarak çalışırım. Koyunları otlatırken kendimi sahnede hayal ederek şarkı söylerdim. Okumak çok istedim ama imkânlar el vermedi. Askerliğimi bitirdikten sonra müzik okumak istedim olmadı. Bir video çektim YouTube’a yükledim, binlerce insan tıkladı. Yapılan yorumlar beni duygulandırdı. Çok mutluyum.”

Seferov, Türkiye’deki bir ses yarışmasına katılacağını, YouTube kanalına söylediği türküleri yüklemeye devam edeceğini ifade etti.