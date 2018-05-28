‘Volkanik miras’ Meke gölü kurudu

Konya’da ‘dünyanın nazar boncuğu’ olarak anılan Meke gölü, kuraklığın yanı sıra yeraltı sularının bilinçsiz kullanımı nedeniyle kurudu.

Yıllardır süren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yeraltı su seviyesinin sürekli düşmesi nedeniyle gölde deyim yerindeyse ‘bir avuç’ su kaldı. Meke’de suların çekilmesiyle birlikte göldeki kirlilik gün yüzüne çıktı. Gölde çok sayıda şişe, araç lastiği ve ayakkabı göze çarpıyor. Suların çekilmesiyle gölde otomobille de gezilebiliyor.

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Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, gölün kurumasının en önemli nedenlerinin, bölgedeki yağış azlığı ve yeraltı suyunun aşırı kullanımı olduğunu söyledi.

Profesör ‘temenni’ istedi

Prof. Dr. Fetullah Arık, sözlerine şöyle devam etti: “Sadece Meke gölü kurumuyor. Konya kapalı havzasındaki birçok sulak alanda benzer durumla karşı karşıyayız. Meke, su yüksekliği geçmişte de az olduğu için en çok etkilenen bölge orası oldu. Nedeni, Türkiye genelindeki yağışların yarısından daha azı Karapınar bölgesine yağmasıdır. Genel ortalama 642 milimetre yağış olurken, Meke civarında 250 milimetre yağış alıyor. Türkiye ortalamasının yarısından daha az. Öte yandan en fazla yeraltı su tüketiminin olduğu bölgedir. Bu da yüzeyde çok fazla su olmadığı için 60’lı yıllardan sonraki yeraltı su üretimi ve yeraltı suyunun tarımsal sulamada kullanımıyla başlayan süreç sürekli Meke’nin aleyhine işlemiştir. 90’lı yıllardan sonra yavaş yavaş çekilmeye başlayan göl, 2000’lerden sonra sinyaller vermeye başlamıştır. Meke ile ilgili bolca yağış olması ve yeraltı suyunun yükselmesi temennisinde bulunmak lazım.”

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‘Eski günlerine dönmez’

Prof. Dr. Arık, Konya kapalı havzasının tamamında alınacak tedbirlerin önemli olduğunu ifade ederek Meke’nin tek başına eski görkemli günlerine dönme şansı olmadığını ifade etti.

Meke’nin en derin yerinin eskiden 2 metre civarında olduğunu aktaran Prof. Dr. Arık, “Hemen yakınındaki Akgöl’de, Acıgöl’de, Akşehir gölünde, Eber gölünde, bütün havzada sulak alanların çoğu kurumuş vaziyette ya da kurumaya yüz tutmuş haldedir” dedi.

Volkanik miras

Meke gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluştu. Yeraltı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke’nin ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor.